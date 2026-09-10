Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Đanu slomila dobrota nepoznate žene u 'Asia Expressu': 'Ne zna nam ni imena, a dala nam je krevet'

Prvi smještaj u 'Asia Expressu' za Đanu i njezinu mamu Meri donio im je iskustvo koje nisu očekivale. U moru nepoznatih lica pronašle su dom i osobu koja im je, bez pitanja i bez poznavanja njihova imena, otvorila vrata svog prostora i srca

RTL.hr
10.09.2026 08:00

Prvi smještaj u 'Asia Expressu' za Đanu Smajo i njezinu mamu Meri donio je puno više od mjesta za odmor. Nakon naporne potrage, pronašle su dom žene koja ih je primila otvorenih vrata, iako o njima nije znala gotovo ništa.

Đana Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

Toplina i povjerenje

Upravo ta nesebična gesta duboko je dirnula Đanu. "Ona nama ne zna ni imena i dala nam je krevet", rekla je, ne skrivajući koliko ju je iznenadila toplina i povjerenje koje su im pruženi već pri prvom susretu. Za nju je to bilo iskustvo koje nadilazi samu potragu za smještajem – trenutak u kojem su se povezali potpuni stranci.

Đana Smajo, Asia Express
Đana Smajo, Asia Express FOTO: RTL

"Definitivno je do ljudi, energije i gostoprimstva", zaključila je Đana, ističući koliko ju je dirnulo što im je žena pružila i ono materijalno, ali i nešto puno važnije – emociju, ljubav i osjećaj prihvaćenosti.

Krenule su suze

U domu u kojem su pronašle utočište, Đana se posebno povezala s domaćicom i njezinom bebom. Scene njihove bliskosti pokazale su koliko joj je značio taj neočekivani susret, a emocije su kulminirale kada je zapjevala Stand by Me. Dok je pjesma odjekivala prostorom, Đana više nije mogla zadržati suze.

Za nju je taj trenutak postao podsjetnik da 'Asia Express' nije samo putovanje kroz nepoznate krajeve, već i susret s ljudima koji u nekoliko minuta mogu ostaviti trag za cijeli život.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

đana smajo asia express meri smajo
Asia Express: Zmajeva ruta

Anita i Aleksej rekreirali scenu iz Titanica u 'Asia Expressu': 'Osjećao sam se kao Leonardo, kao da tonem'

Moglo bi te zanimati

'Ne deri se na mene': Pogledajte prvu svađu Anite i Alekseja u 'Asia Expressu'

'Skinut ću se. Ide grudnjak': Katarina ne uspijeva pronaći prijevoz u 'Asia Expressu'

'I kravu bismo jahali da nam je stala': Niko Tokić Kartelo i nećak u 'Asia Expressu' stopirali traktor

Šprem u 'Asia Expressu' ne prihvaća NE kao odgovor: 'Daj, odvezi nas. Ajde! Posao može čekati'

Anitin dečko Aleksej u 'Asia Express' ponio plišanu kapibaru: 'To mi je dala kći'

'Pokušavali su nas zavaditi, ali nikad nisu uspjeli': Borna Kotromanić u 'Asia Express' otvorila dušu o rodici Vesni

Pročitaj na Net.hr
Znate li tko je ovo? Slavna ljepotica bez šminke izgleda neprepoznatljivo
Charlotte tek rodila kćer, a Ruben ponovno u društvu 20 godina mlađe Valentine
Borna Ćorić izgovorio sudbonosno 'da': U tajnosti oženio jednu od najljepših Hrvatica
Osvojila je Spielbergovo srce, a onda mu uzela milijune: Kako danas izgleda fatalna Amy Irving?
Bila je seks-simbol 90-ih i Bondova djevojka: Pogledajte kako Denise Richards izgleda danas
Elizabeth Hurley (61) ne prestaje očaravati: Oprostila se od ljeta izazovnom fotografijom u bikiniju
Sydney Sweeney ponovno šokira! U novoj reklami pozira skroz bez odjeće
Jelena Perčin prvi put progovorila o vjenčanju s Antom Gelom: Otkrila dosad nepoznat detalj
Haris Džinović ponovno o odnosu s Melinom: 'Mislila je da ima nešto bolje, dosadio sam joj'
Matija Vuica odgovorila na trend: Pokazala fotografije iz osamdesetih i oduševila pratitelje