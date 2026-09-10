Đanu slomila dobrota nepoznate žene u 'Asia Expressu': 'Ne zna nam ni imena, a dala nam je krevet'

Prvi smještaj u 'Asia Expressu' za Đanu Smajo i njezinu mamu Meri donio je puno više od mjesta za odmor. Nakon naporne potrage, pronašle su dom žene koja ih je primila otvorenih vrata, iako o njima nije znala gotovo ništa.

Upravo ta nesebična gesta duboko je dirnula Đanu. "Ona nama ne zna ni imena i dala nam je krevet", rekla je, ne skrivajući koliko ju je iznenadila toplina i povjerenje koje su im pruženi već pri prvom susretu. Za nju je to bilo iskustvo koje nadilazi samu potragu za smještajem – trenutak u kojem su se povezali potpuni stranci.

"Definitivno je do ljudi, energije i gostoprimstva", zaključila je Đana, ističući koliko ju je dirnulo što im je žena pružila i ono materijalno, ali i nešto puno važnije – emociju, ljubav i osjećaj prihvaćenosti.

U domu u kojem su pronašle utočište, Đana se posebno povezala s domaćicom i njezinom bebom. Scene njihove bliskosti pokazale su koliko joj je značio taj neočekivani susret, a emocije su kulminirale kada je zapjevala Stand by Me. Dok je pjesma odjekivala prostorom, Đana više nije mogla zadržati suze.

Za nju je taj trenutak postao podsjetnik da 'Asia Express' nije samo putovanje kroz nepoznate krajeve, već i susret s ljudima koji u nekoliko minuta mogu ostaviti trag za cijeli život.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.