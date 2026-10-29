Dirljiv rastanak u 'Asia Expressu'! Luciano i Katarina teško se oprostili od svoje male prijateljice

Luciano i Katarina tijekom boravka u Laosu posebno su se zbližili s malenom djevojčicom koja ih je potpuno osvojila. Nakon večeri pune igre i smijeha uslijedio je dirljiv rastanak, tijekom kojeg Katarina nije štedjela poljupce, a Luciano je djevojčici priredio pravi mali igrokaz

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Luciano Plazibat i Katarina Mamić u 'Asia Expressu' doživjeli su jedan od onih susreta koji se dugo pamte! Tijekom boravka kod obitelji u Laosu posebno im je za srce prirasla malena djevojčica s kojom su proveli večer u igri i smijehu. Oboje su se potpuno raznježili, a Luciano nije propustio priliku malo se našaliti s njihovom novom prijateljicom. "Koga više voliš? Mene ili Kate?", upitao ju je pokazujući prstom najprije na sebe, a zatim na Katarinu. Djevojčica je bez puno razmišljanja prstom pokazala na Luciana, što je cijelu situaciju učinilo još simpatičnijom.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express FOTO: RTL

No, nakon večeri ispunjene veseljem stiglo je i jutro, a s njim i trenutak rastanka. Ni Katarini ni Lucianu nije bilo lako oprostiti se od djevojčice koja ih je toliko osvojila. Katarina ju je nježno držala za ručicu i neprestano je obasipala poljupcima, a djevojčica joj je na kraju uzvratila poljupcem u obraz.

icon-expand Luciano, Asia Express FOTO: RTL