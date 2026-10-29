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Asia Express: Zmajeva ruta

Dirljiv rastanak u 'Asia Expressu'! Luciano i Katarina teško se oprostili od svoje male prijateljice

Luciano i Katarina tijekom boravka u Laosu posebno su se zbližili s malenom djevojčicom koja ih je potpuno osvojila. Nakon večeri pune igre i smijeha uslijedio je dirljiv rastanak, tijekom kojeg Katarina nije štedjela poljupce, a Luciano je djevojčici priredio pravi mali igrokaz

RTL.hr
29.10.2026 18:00

Luciano Plazibat i Katarina Mamić u 'Asia Expressu' doživjeli su jedan od onih susreta koji se dugo pamte! Tijekom boravka kod obitelji u Laosu posebno im je za srce prirasla malena djevojčica s kojom su proveli večer u igri i smijehu. Oboje su se potpuno raznježili, a Luciano nije propustio priliku malo se našaliti s njihovom novom prijateljicom.

"Koga više voliš? Mene ili Kate?", upitao ju je pokazujući prstom najprije na sebe, a zatim na Katarinu. Djevojčica je bez puno razmišljanja prstom pokazala na Luciana, što je cijelu situaciju učinilo još simpatičnijom.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

No, nakon večeri ispunjene veseljem stiglo je i jutro, a s njim i trenutak rastanka. Ni Katarini ni Lucianu nije bilo lako oprostiti se od djevojčice koja ih je toliko osvojila.

Katarina ju je nježno držala za ručicu i neprestano je obasipala poljupcima, a djevojčica joj je na kraju uzvratila poljupcem u obraz.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Luciano je, pak, odlučio rastanak pretvoriti u malu predstavu. Uzeo je djevojčicu u naručje i pretvarao se da je vodi sa sobom u Hrvatsku. "Ti si moja i Katina, jel' može? Ovo je prva spartanska gazela", poručio joj je kroz smijeh. Dok ju je držao u zagrljaju, počeo je oponašati divlju životinju, a djevojčica je spremno prihvatila igru i počela ga kopirati.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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