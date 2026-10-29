Dirljiv rastanak u 'Asia Expressu'! Luciano i Katarina teško se oprostili od svoje male prijateljice

Luciano Plazibat i Katarina Mamić u 'Asia Expressu' doživjeli su jedan od onih susreta koji se dugo pamte! Tijekom boravka kod obitelji u Laosu posebno im je za srce prirasla malena djevojčica s kojom su proveli večer u igri i smijehu. Oboje su se potpuno raznježili, a Luciano nije propustio priliku malo se našaliti s njihovom novom prijateljicom.
"Koga više voliš? Mene ili Kate?", upitao ju je pokazujući prstom najprije na sebe, a zatim na Katarinu. Djevojčica je bez puno razmišljanja prstom pokazala na Luciana, što je cijelu situaciju učinilo još simpatičnijom.
No, nakon večeri ispunjene veseljem stiglo je i jutro, a s njim i trenutak rastanka. Ni Katarini ni Lucianu nije bilo lako oprostiti se od djevojčice koja ih je toliko osvojila.
Katarina ju je nježno držala za ručicu i neprestano je obasipala poljupcima, a djevojčica joj je na kraju uzvratila poljupcem u obraz.
Luciano je, pak, odlučio rastanak pretvoriti u malu predstavu. Uzeo je djevojčicu u naručje i pretvarao se da je vodi sa sobom u Hrvatsku. "Ti si moja i Katina, jel' može? Ovo je prva spartanska gazela", poručio joj je kroz smijeh. Dok ju je držao u zagrljaju, počeo je oponašati divlju životinju, a djevojčica je spremno prihvatila igru i počela ga kopirati.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.