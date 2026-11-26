Niko ga je tješio. "Beba strikina. Čija si ti beba?" pitao ga je Niko. "Tatina", odgovorio mu je Ivan.

Nakon što su morali odraditi zadatak s pogađanjem namirnica, odnosno začina Ivan se požalio da mu je nadražen nos.

"Strikina", rekao mu je Niko. Ivan je komentirao da ne znaju gdje ih njihov vozač vozi. No Niku to nije zabrinulo. "Vidiš, ti si bio dobar u mirisima za ona voća, ja to nikad ne bih znao, a ovo sam ja rasturio", komentirao je. Dodao je da ne mora biti problem kod zamjene vozila zato što je to daleka destinacija i to će dogoditi svakom paru.

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