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Asia Express: Zmajeva ruta

Dok su drugi u panici pakirali kofere, Anita Martinović kovrčala kosu: 'Dok još imam struje i utičnicu'

Dok su neki u osam minuta pokušavali ugurati osnovne potrepštine u kofere, drugi su imali sasvim drugačije prioritete – peglu za kosu i figaro. Prvi izazov u 'Asia Expressu' pokazao je da se u avanturu života ne kreće svatko na isti način

RTL.hr
08.09.2026 20:40

Nakon što ih je voditelj Ante Travizi megafonom probudio rano ujutro, natjecatelji 'Asia Expressa' imali su svega osam minuta da spreme svoje kofere i započnu avanturu po jugoistočnoj Aziji. Dok su jedni planirali kako bi po putu mogli zaraditi prijevoz ili smještaj, drugi su tih osam minuta odlučili potrošiti na uređivanje. 

Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express
Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Razmišljaju o trampi

"Pakiram se tako da spremim sve što mi treba i ne treba. Definitivno mislim da mi neće nikako trebati pegla za kosu koja se nalazi u mom koferu", komentirala je Ines, prijateljica Elle Dvornik. Ella je imala vrlo korisnu ideju. 

"Možemo je zamijeniti za nešto", mudro je predložila. 

Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express
Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Različiti prioriteti

Za to vrijeme, natjecateljica Anita Martinović trampu za svoj figaro nije imala ni u primisli. Iako su za pakiranje imali svega nekoliko minuta, ona je odlučila kovrčati kosu. 

"Pa barem za prvi dan da imam frizuru, dok još imam struje, utičnicu i malo vremena", rekla je Anita. 

Upravo su ti prvi trenuci kaosa otkrili s kakvim se sve izazovima, od onih praktičnih do onih osobnih, suočavaju natjecateljski parovi.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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