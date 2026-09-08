Dok su drugi u panici pakirali kofere, Anita Martinović kovrčala kosu: 'Dok još imam struje i utičnicu'

Dok su neki u osam minuta pokušavali ugurati osnovne potrepštine u kofere, drugi su imali sasvim drugačije prioritete – peglu za kosu i figaro. Prvi izazov u 'Asia Expressu' pokazao je da se u avanturu života ne kreće svatko na isti način

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Nakon što ih je voditelj Ante Travizi megafonom probudio rano ujutro, natjecatelji 'Asia Expressa' imali su svega osam minuta da spreme svoje kofere i započnu avanturu po jugoistočnoj Aziji. Dok su jedni planirali kako bi po putu mogli zaraditi prijevoz ili smještaj, drugi su tih osam minuta odlučili potrošiti na uređivanje.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Razmišljaju o trampi

"Pakiram se tako da spremim sve što mi treba i ne treba. Definitivno mislim da mi neće nikako trebati pegla za kosu koja se nalazi u mom koferu", komentirala je Ines, prijateljica Elle Dvornik. Ella je imala vrlo korisnu ideju. "Možemo je zamijeniti za nešto", mudro je predložila.

icon-expand Anita Martinović, Aleksej Škarica, Asia Express FOTO: RTL

Različiti prioriteti