Dok su drugi u panici pakirali kofere, Anita Martinović kovrčala kosu: 'Dok još imam struje i utičnicu'

Nakon što ih je voditelj Ante Travizi megafonom probudio rano ujutro, natjecatelji 'Asia Expressa' imali su svega osam minuta da spreme svoje kofere i započnu avanturu po jugoistočnoj Aziji. Dok su jedni planirali kako bi po putu mogli zaraditi prijevoz ili smještaj, drugi su tih osam minuta odlučili potrošiti na uređivanje.
Razmišljaju o trampi
"Pakiram se tako da spremim sve što mi treba i ne treba. Definitivno mislim da mi neće nikako trebati pegla za kosu koja se nalazi u mom koferu", komentirala je Ines, prijateljica Elle Dvornik. Ella je imala vrlo korisnu ideju.
"Možemo je zamijeniti za nešto", mudro je predložila.
Različiti prioriteti
Za to vrijeme, natjecateljica Anita Martinović trampu za svoj figaro nije imala ni u primisli. Iako su za pakiranje imali svega nekoliko minuta, ona je odlučila kovrčati kosu.
"Pa barem za prvi dan da imam frizuru, dok još imam struje, utičnicu i malo vremena", rekla je Anita.
Upravo su ti prvi trenuci kaosa otkrili s kakvim se sve izazovima, od onih praktičnih do onih osobnih, suočavaju natjecateljski parovi.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.