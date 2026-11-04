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Domaćica 'Večere za 5' vratila se iz Australije, a otkrila i svoju narav: 'Volim biti najbolja'

Drugu ovotjednu večeru u 'Večeri za 5' priprema Mirjana Vuletić, koja se u Hrvatsku vratila nakon života u Australiji. Na povratak su je dvije i pol godine nagovarali sin i snaha, a danas kaže da joj je posebno drago što je ponovno blizu obitelji

RTL.hr
04.11.2026 17:30

Druga ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je Mirjana Vuletić (61), koja se u Hrvatsku vratila iz Australije i to na nagovor sina i snahe.

"Dvije i pol godine su me nagovarali, a uspjeli su. Drago mi je da sam s unučadi i sinom", ispričala je Mirjana tijekom predstavljanja.

Mirjana, Večera za 5
Mirjana, Večera za 5 FOTO: RTL

Snimateljsku ekipu potom je povela u kuglački klub, gdje je odmah pokazala koliko joj je važan natjecateljski duh. "Volim se natjecati i volim biti najbolja. Moram biti u top tri. Takva mi je narav", priznala je.

Dodala je i kako smatra da bi svatko trebao imati vjeru u sebe. "Mislim da svi za sebe moraju misliti da su najbolji", poručila je Mirjana prije nego što će svoje sposobnosti pokazati i u kuhinji 'Večere za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

asia express mirjana vuletić
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