Maja je stigla prva do cilja u borbi za imunitet u 'Asia Expressu', no Pino nije dolazio. No u međuvremenu je došla Vesna koja je gledala hoće li doći Borna ili Pino kojeg su zazivale Maja, Katarina i Luna.
Borna je unatoč povicima stigla prije njega. "Ulazi Borna u haljini do poda. Ulazi kao gazela", prepričao je Luciano što se događalo.
Katarina je komentirala Borna nije došla s biciklom kao Maja i Vesna, ali to u pravilima nije bilo naznačeno da se mora.
Maja je objašnjavala da nije pošteno zbog bicikla kakav je Pino imao. "Kako je to fer?" pitala je. "Ajde, pogledaj njegov bicikl sada", istaknula je.
Pino je stigao gurajući bicikl na stražnjem kotaču. "Nikad nisam bazirala sreću na tuđoj nesreći, ali taj osjećaj kad sam shvatila da smo se nas dvije sparile, Pina još nema. Kad je nastao taj muk", komentirala je Vesna.
Bornu je zanimalo jesu li svi vikali: "Pino, Pino". Vesna joj je odgovorila da nisu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.