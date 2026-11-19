Maja je prva stigla, no Pino je zapeo putem pa su Gusarice osvojile imunitet

icon-close

Maja je stigla prva do cilja u borbi za imunitet u 'Asia Expressu', no Pino nije dolazio. No u međuvremenu je došla Vesna koja je gledala hoće li doći Borna ili Pino kojeg su zazivale Maja, Katarina i Luna.

icon-expand icon-close icon-close Maja, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Borna je unatoč povicima stigla prije njega. "Ulazi Borna u haljini do poda. Ulazi kao gazela", prepričao je Luciano što se događalo.

icon-expand Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Katarina je komentirala Borna nije došla s biciklom kao Maja i Vesna, ali to u pravilima nije bilo naznačeno da se mora.

icon-expand Borna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Maja je objašnjavala da nije pošteno zbog bicikla kakav je Pino imao. "Kako je to fer?" pitala je. "Ajde, pogledaj njegov bicikl sada", istaknula je.

icon-expand Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Pino je stigao gurajući bicikl na stražnjem kotaču. "Nikad nisam bazirala sreću na tuđoj nesreći, ali taj osjećaj kad sam shvatila da smo se nas dvije sparile, Pina još nema. Kad je nastao taj muk", komentirala je Vesna.

icon-expand Pino, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Bornu je zanimalo jesu li svi vikali: "Pino, Pino". Vesna joj je odgovorila da nisu.

icon-expand Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL