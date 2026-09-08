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Asia Express: Zmajeva ruta

Dvije legende RTL-a na jednom mjestu! Antonija Blaće i Mojmira Pastorčić napravile selfie za pamćenje

Dvije dobro poznate RTL-ove voditeljice našle su se na istom mjestu, a trenutak nisu propustile zabilježiti fotografijom. Antonija Blaće i Mojmira Pastorčić napravile su zajednički selfie tijekom Antonijina gostovanja u 'RTL Direktu', a susret dviju televizijskih legendi RTL-a odmah je privukao pažnju

RTL.hr
08.09.2026 12:33

Antonija Blaće je sinoć u 'RTL Direkt' stigla povodom početka novog pustolovnog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem gledatelje kroz veliku azijsku avanturu vodi uz Antu Travizija. U razgovoru s Mojmirom osvrnula se na iskustvo snimanja te priznala da ju je ovaj projekt uspio iznenaditi unatoč godinama televizijskog iskustva. Kazala je kako ju je 'Asia Express' doslovno izbio iz cipela" te ga opisala kao avanturu kakva se ne može kupiti.

Antonija i Mojmira
Antonija i Mojmira FOTO: Instagram

Natjecatelje u showu čekaju potpuno nepoznate situacije – od traženja prijevoza i smještaja kod lokalnog stanovništva do snalaženja s vrlo ograničenim mogućnostima. Antonija je i prije početka emitiranja naglašavala da je riječ o projektu koji spaja adrenalin, nepoznat teren, emocije, humor i nepredvidivost te da takav format dosad nije viđen na domaćim televizijama.

No prije razgovora o svim izazovima koji čekaju natjecatelje na Zmajevoj ruti, posebnu pažnju ukrao je upravo simpatičan susret Antonije i Mojmire. Dvije dugogodišnje RTL-ove voditeljice, svaka prepoznatljiva po svom televizijskom stilu, pokazale su da dobrog raspoloženja ne nedostaje ni iza kamera.

Ne propustite početak velike pustolovine - 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras od 20:15 na RTL-u! Prve dvije epizode showa već su dostupne na Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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