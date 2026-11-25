Voditelji 'Asia Expressa' Antonija Blaće i Ante Travizi druže se s kandidatima showa i izvan snimanja što povremeno pokažu na društvenim mrežama. Ovog puta su došli podržati komičara Antu na njegovom nastupu u Zagrebu. Tom prigodom su se okupili Antonija, Ivan, Pino, Goran, Ines i Katarina.
"Idući put ćemo valjda imati dobar stol", našalila se Katarina uz njihovu zajedničku fotografiju.
"Kad ti Ante rezervira stol", našalio se Pino uz fotografiju stupa ispred pozornice na kojoj Ante stoji.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.