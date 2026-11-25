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Voditelji 'Asia Expressa' Antonija Blaće i Ante Travizi druže se s kandidatima showa i izvan snimanja što povremeno pokažu na društvenim mrežama. Ovog puta su došli podržati komičara Antu na njegovom nastupu u Zagrebu. Tom prigodom su se okupili Antonija, Ivan, Pino, Goran, Ines i Katarina.

icon-expand icon-close icon-close Ekipa Asia Expressa FOTO: Privatni album

"Idući put ćemo valjda imati dobar stol", našalila se Katarina uz njihovu zajedničku fotografiju.

icon-expand Pino FOTO: Privatni album