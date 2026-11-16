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Asia Express: Zmajeva ruta

Ekipa 'Asia Expressa' na okupu: Kartelo priredio humanitarno događanje, a Antonija Blaće se našla u voditeljskoj ulozi

Niko Tokić Kartelo okupio je ekipu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' zbog humanitarnog događanja

RTL.hr
16.11.2026 09:30

Poduzetnik i natjecatelj RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' Niko Tokić Kartelo prošlog vikenda organizirao je donatorsku večer svoje humanitarne udruge 'Mama, uspio sam' na kojoj se održala dobrotvorna aukcija umjetnina. 

Niko Tokić Kartelo, Antonija Blaće, Katarina Mamić, Pino Kovačević, Ivan Tokić
Niko Tokić Kartelo, Antonija Blaće, Katarina Mamić, Pino Kovačević, Ivan Tokić FOTO: Privatni album

Humanitarno događanje je vodila RTL-ova voditeljica Antonija Blaće, a osim nje, podršku su Niki pružili i njegov nećak Ivan te Pino i Katarina, koji se natječu u 'Asia Expressu'. 

Niko Tokić Kartelo, Antonija Blaće, Katarina Mamić, Pino Kovačević, Ivan Tokić
Niko Tokić Kartelo, Antonija Blaće, Katarina Mamić, Pino Kovačević, Ivan Tokić FOTO: Privatni album

Inače, Niko je tijekom natjecanja u 'Asia Expressu' po Kambodži odlučio pomoći jednoj obitelji. Ta obitelj je odlučila svoje fotografije s njim uokviriti i njima ukrasiti svoj dom. Fotografije su objesili iznad svog kreveta, a poslali su i fotografiju. 

Niko je na društvenim mrežama pokazao kako su njegove fotografije pronašle mjesto u njihovoj kući, Kartelo je napisao da ga je taj prizor dirnuo više nego što će oni ikada moći znati ."Nisam im pomogao da bi mi zahvaljivali, nego da jednog dana više ne trebaju ničiju pomoć", poručio je.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Kako je ranije otkrio za RTL.hr, pomoć je uključivala zemljište, jezero, životinje i motor, odnosno ono što bi obitelji trebalo omogućiti da stvori vlastiti izvor prihoda i dugoročno se može sama uzdržavati.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

niko tokić kartelo Asia Express: Zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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