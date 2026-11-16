Ekipa 'Asia Expressa' na okupu: Kartelo priredio humanitarno događanje, a Antonija Blaće se našla u voditeljskoj ulozi

Poduzetnik i natjecatelj RTL-ovog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' Niko Tokić Kartelo prošlog vikenda organizirao je donatorsku večer svoje humanitarne udruge 'Mama, uspio sam' na kojoj se održala dobrotvorna aukcija umjetnina.

Humanitarno događanje je vodila RTL-ova voditeljica Antonija Blaće, a osim nje, podršku su Niki pružili i njegov nećak Ivan te Pino i Katarina, koji se natječu u 'Asia Expressu'.

Inače, Niko je tijekom natjecanja u 'Asia Expressu' po Kambodži odlučio pomoći jednoj obitelji. Ta obitelj je odlučila svoje fotografije s njim uokviriti i njima ukrasiti svoj dom. Fotografije su objesili iznad svog kreveta, a poslali su i fotografiju.

Niko je na društvenim mrežama pokazao kako su njegove fotografije pronašle mjesto u njihovoj kući, Kartelo je napisao da ga je taj prizor dirnuo više nego što će oni ikada moći znati ."Nisam im pomogao da bi mi zahvaljivali, nego da jednog dana više ne trebaju ničiju pomoć", poručio je.