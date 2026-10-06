Ekipa 'Asia Expressa' ponovno na okupu! Pogledajte tko se sve pojavio na zajedničkom druženju

Dio ekipe 'Asia Expressa' ponovno se okupio, ovoga puta u azijskom restoranu u Hrvatskoj. Fotografije s druženja na Instagram storyju podijelila je Katarina Mamić.
Na jednoj od fotografija uz Katarinu se vide Anita Martinović, Zlatni dečki, Gazde, Ella Dvornik, Pino Pingvino i Maja, a za stolom je bila i voditeljica Antonija Blaće.
Katarina je podijelila i zajedničku fotografiju s Nikom Tokićem Kartelom. Upravo je on u nedavnom intervjuu istaknuo kako je Katarina bila jedna od osoba koje su ga najviše oduševile tijekom snimanja.
Čini se tako da su se neka poznanstva i prijateljstva iz velike azijske avanture nastavila i nakon povratka u Hrvatsku.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.