Ekipa 'Asia Expressa' ponovno na okupu! Pogledajte tko se sve pojavio na zajedničkom druženju

Dio ekipe 'Asia Expressa' ponovno se okupio, ovoga puta u azijskom restoranu u Hrvatskoj. Fotografije s druženja na Instagram storyju podijelila je Katarina Mamić .

Na jednoj od fotografija uz Katarinu se vide Anita Martinović, Zlatni dečki, Gazde, Ella Dvornik, Pino Pingvino i Maja, a za stolom je bila i voditeljica Antonija Blaće.

Katarina je podijelila i zajedničku fotografiju s Nikom Tokićem Kartelom. Upravo je on u nedavnom intervjuu istaknuo kako je Katarina bila jedna od osoba koje su ga najviše oduševile tijekom snimanja.