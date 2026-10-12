Ella Dvornik i dalje bolesna, zabrinuta Ines otkrila detalje: 'Usred noći krenulo je povraćanje'

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u prošlotjednoj epizodi 'Asia Expressa' nisu se pojavile na vijeću, a gledatelji su doznali da se Ella razboljela. U međuvremenu Ines je stigla na vijeće, ali sama, te je otkrila kakvo je trenutačno zdravstveno stanje njezine prijateljice.
"Nije joj dobro. Iscrpljena je. Višesatno traženje smještaja nas je baš dotuklo", ispričala je Ines, objasnivši da su naporni dani i zahtjevni uvjeti natjecanja ostavili traga na Elli. "Mislim da nije pretjerano nešto ni jela, nakupilo se umora, usred noći krenulo je povraćanje. Fizički joj je baš loše", dodala je, ne skrivajući zabrinutost za prijateljicu.
Voditeljica Antonija Blaće na njezine je riječi poručila: Zdravlje prije svega", naglasivši tako ono što je u ovom trenutku najvažnije.
Unatoč teškoj situaciji, Ines nije izgubila vjeru u svoju partnericu te se nada da će se Ella uskoro oporaviti i nastaviti njihovu zajedničku avanturu. "Ja u Ellu vjerujem jer inače ne bih bila ovdje s njom. Držim fige da dođe k sebi", zaključila je Ines.