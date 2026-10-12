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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik i dalje bolesna, zabrinuta Ines otkrila detalje: 'Usred noći krenulo je povraćanje'

Nakon što je zbog bolesti propustila vijeće u prošlotjednoj epizodi 'Asia Expressa', Ella Dvornik ni ovoga se puta nije pojavila pred ostalim natjecateljima. Njezina prijateljica Ines stigla je sama i otkrila da se Ella još uvijek osjeća loše

RTL.hr
12.10.2026 22:30

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u prošlotjednoj epizodi 'Asia Expressa' nisu se pojavile na vijeću, a gledatelji su doznali da se Ella razboljela. U međuvremenu Ines je stigla na vijeće, ali sama, te je otkrila kakvo je trenutačno zdravstveno stanje njezine prijateljice.

Ines, Asia Express
Ines, Asia Express FOTO: RTL

"Nije joj dobro. Iscrpljena je. Višesatno traženje smještaja nas je baš dotuklo", ispričala je Ines, objasnivši da su naporni dani i zahtjevni uvjeti natjecanja ostavili traga na Elli. "Mislim da nije pretjerano nešto ni jela, nakupilo se umora, usred noći krenulo je povraćanje. Fizički joj je baš loše", dodala je, ne skrivajući zabrinutost za prijateljicu.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Voditeljica Antonija Blaće na njezine je riječi poručila: Zdravlje prije svega", naglasivši tako ono što je u ovom trenutku najvažnije.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Unatoč teškoj situaciji, Ines nije izgubila vjeru u svoju partnericu te se nada da će se Ella uskoro oporaviti i nastaviti njihovu zajedničku avanturu. "Ja u Ellu vjerujem jer inače ne bih bila ovdje s njom. Držim fige da dođe k sebi", zaključila je Ines.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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