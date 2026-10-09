Ella Dvornik i Ines nisu se pojavile na Vijeću 'Asia Expressa', Antonija objasnila zašto: 'Ne osjećaju se baš najbolje'

Na vijeću u 'Asia Expressu' nedostajale su Ella Dvornik i Ines, a njihov izostanak nije prošao nezapaženo. Voditeljica Antonija Blaće objasnila je da se Skitnice ne osjećaju najbolje, nakon što je Ella ranije imala zdravstvenih problema

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Na početku vijeća u 'Asia Expressu', na kojem su natjecatelji čekali povratak triju parova koji su sudjelovali u utrci za imunitet, odmah je bilo jasno da nisu svi na broju. Među okupljenim natjecateljima nije bilo Skitnica, Elle Dvornik i Ines, a voditeljica Antonija Blaće otkrila je razlog njihova izostanka. "Moram reći, Ines i Ella se ne osjećaju baš najbolje pa zato nisu s nama, ali brzo će nam se pridružiti", poručila je Antonija okupljenim kandidatima.

icon-expand icon-close icon-close Vijeće, Antonija, Ante, Asia Express FOTO: RTL

Podsjetimo, Ella se ranije razboljela, a njezina prijateljica Ines otkrila je da je već prethodne večeri primijetila kako je na izmaku snaga. Ella se tijekom noći nije osjećala dobro pa je ostala odmarati u kući žena koje su Skitnicama pružile prenoćište, dok se Ines brinula o njoj.

icon-expand Vijeće, Asia Express FOTO: RTL

"Ella trenutno odmara, noćas joj nije bilo dobro. Već sinoć sam joj vidjela na licu i na načinu na koji je počela pričati da je na izmaku snaga", ispričala je tada Ines.

icon-expand Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL