Ella Dvornik i Ines nisu se pojavile na Vijeću 'Asia Expressa', Antonija objasnila zašto: 'Ne osjećaju se baš najbolje'

Na početku vijeća u 'Asia Expressu', na kojem su natjecatelji čekali povratak triju parova koji su sudjelovali u utrci za imunitet, odmah je bilo jasno da nisu svi na broju. Među okupljenim natjecateljima nije bilo Skitnica, Elle Dvornik i Ines, a voditeljica Antonija Blaće otkrila je razlog njihova izostanka.
"Moram reći, Ines i Ella se ne osjećaju baš najbolje pa zato nisu s nama, ali brzo će nam se pridružiti", poručila je Antonija okupljenim kandidatima.
Podsjetimo, Ella se ranije razboljela, a njezina prijateljica Ines otkrila je da je već prethodne večeri primijetila kako je na izmaku snaga. Ella se tijekom noći nije osjećala dobro pa je ostala odmarati u kući žena koje su Skitnicama pružile prenoćište, dok se Ines brinula o njoj.
"Ella trenutno odmara, noćas joj nije bilo dobro. Već sinoć sam joj vidjela na licu i na načinu na koji je počela pričati da je na izmaku snaga", ispričala je tada Ines.
Istaknula je i kako Ella nije osoba koja se često žali, zbog čega smatra da su se brojni napori i izazovi natjecanja odrazili na njezino zdravlje. "Ona nije osoba koja inače kuka i koja se žali, drži sve u sebi. Mislim da joj se dosta svega toga nalupilo i to se nažalost odrazilo na njezino zdravlje", objasnila je Ines.
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