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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik i Ines odustale od 'Asia Expressa'! 'Mi smo se u biti došle pozdraviti'

Nakon dva propuštena vijeća zbog zdravstvenih problema, Ella Dvornik vratila se među natjecatelje 'Asia Expressa', no samo kako bi priopćila tešku odluku. Ona i Ines odlučile su odustati od utrke, a Ella je priznala da je očekivala kako će njihova avantura trajati mnogo dulje

RTL.hr
13.10.2026 22:30

Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustila dva vijeća u 'Asia Expressu', Ella Dvornik ponovno se pojavila pred ostalim natjecateljima. Podsjetimo, Ella se tijekom natjecanja razboljela, a njezina prijateljica Ines otkrila je da su je iscrpljenost, naporni dani i višesatno traženje smještaja potpuno svladali. Ella je imala problema s povraćanjem i proljevom, a zbog lošeg zdravstvenog stanja morao ju je pregledati i liječnik.

Ella, Asia Express
Ella, Asia Express FOTO: RTL

Iako se napokon vratila na vijeće, Ella ovoga puta nije imala dobre vijesti. Voditeljica Antonija Blaće osvrnula se na njezino zdravstveno stanje i upitala je može li nastaviti natjecanje. "Utrka uzima svoj danak. Ja te moram pitati jesi li u stanju nastaviti utrku", upitala ju je Antonija.

Antonija, Asia Express
Antonija, Asia Express FOTO: RTL

"Mi smo se u biti došle pozdraviti, tako da je ovo naš kraj", odgovorila je Ella i tako otkrila da ona i Ines odustaju od daljnjeg natjecanja.

Za Skitnice je time završila avantura u 'Asia Expressu', i to znatno ranije nego što su očekivale. Ella je kasnije priznala da joj odlazak nije nimalo lako pao, posebno zbog činjenice da ostali natjecatelji nastavljaju putovanje.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

"Bilo mi je nekako i žao, bila sam tužna jer sam znala da oni nastavljaju dalje, a mi ćemo sad otići. Nisam znala da će to biti ovako rano, nekako sam se vidjela na kraju", iskreno je priznala Ella.

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ella dvornik asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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