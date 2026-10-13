Ella Dvornik i Ines odustale od 'Asia Expressa'! 'Mi smo se u biti došle pozdraviti'

Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustila dva vijeća u 'Asia Expressu', Ella Dvornik ponovno se pojavila pred ostalim natjecateljima. Podsjetimo, Ella se tijekom natjecanja razboljela, a njezina prijateljica Ines otkrila je da su je iscrpljenost, naporni dani i višesatno traženje smještaja potpuno svladali. Ella je imala problema s povraćanjem i proljevom, a zbog lošeg zdravstvenog stanja morao ju je pregledati i liječnik.
Iako se napokon vratila na vijeće, Ella ovoga puta nije imala dobre vijesti. Voditeljica Antonija Blaće osvrnula se na njezino zdravstveno stanje i upitala je može li nastaviti natjecanje. "Utrka uzima svoj danak. Ja te moram pitati jesi li u stanju nastaviti utrku", upitala ju je Antonija.
"Mi smo se u biti došle pozdraviti, tako da je ovo naš kraj", odgovorila je Ella i tako otkrila da ona i Ines odustaju od daljnjeg natjecanja.
Za Skitnice je time završila avantura u 'Asia Expressu', i to znatno ranije nego što su očekivale. Ella je kasnije priznala da joj odlazak nije nimalo lako pao, posebno zbog činjenice da ostali natjecatelji nastavljaju putovanje.
"Bilo mi je nekako i žao, bila sam tužna jer sam znala da oni nastavljaju dalje, a mi ćemo sad otići. Nisam znala da će to biti ovako rano, nekako sam se vidjela na kraju", iskreno je priznala Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.