Ella Dvornik i Ines odustale od 'Asia Expressa'! 'Mi smo se u biti došle pozdraviti'

Nakon dva propuštena vijeća zbog zdravstvenih problema, Ella Dvornik vratila se među natjecatelje 'Asia Expressa', no samo kako bi priopćila tešku odluku. Ona i Ines odlučile su odustati od utrke, a Ella je priznala da je očekivala kako će njihova avantura trajati mnogo dulje

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Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustila dva vijeća u 'Asia Expressu', Ella Dvornik ponovno se pojavila pred ostalim natjecateljima. Podsjetimo, Ella se tijekom natjecanja razboljela, a njezina prijateljica Ines otkrila je da su je iscrpljenost, naporni dani i višesatno traženje smještaja potpuno svladali. Ella je imala problema s povraćanjem i proljevom, a zbog lošeg zdravstvenog stanja morao ju je pregledati i liječnik.

icon-expand icon-close icon-close Ella, Asia Express FOTO: RTL

Iako se napokon vratila na vijeće, Ella ovoga puta nije imala dobre vijesti. Voditeljica Antonija Blaće osvrnula se na njezino zdravstveno stanje i upitala je može li nastaviti natjecanje. "Utrka uzima svoj danak. Ja te moram pitati jesi li u stanju nastaviti utrku", upitala ju je Antonija.

icon-expand Antonija, Asia Express FOTO: RTL

"Mi smo se u biti došle pozdraviti, tako da je ovo naš kraj", odgovorila je Ella i tako otkrila da ona i Ines odustaju od daljnjeg natjecanja. Za Skitnice je time završila avantura u 'Asia Expressu', i to znatno ranije nego što su očekivale. Ella je kasnije priznala da joj odlazak nije nimalo lako pao, posebno zbog činjenice da ostali natjecatelji nastavljaju putovanje.

icon-expand Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL