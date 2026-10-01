Ella Dvornik i Ines spavale u policijskoj postaji: 'Nije zatvor, ali imamo vremena i za to'

Nakon napornog dana utrke 'Asia Expressa', Ella i Ines krenule su u potragu za mjestom gdje će provesti noć. Sreća im se osmjehnula kada su stigle do policijske postaje i upoznale šefa policije koji im je odlučio pomoći

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Kada je stiglo vrijeme za pronalazak smještaja u 'Asia Expressu', Ella Dvornik i Ines završile su na mjestu na kojem vjerojatno nisu očekivale prespavati. Pomoć su pronašle u policijskoj postaji, gdje su im domaćini ponudili prostor za noćenje.

icon-expand icon-close icon-close Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

"Tu nam je pomogao šef policije. Ponudili su nam prostor koji imaju za policijska događanja", objasnila je Ella. Iako je lokacija mnogima možda zvučala neobično, Ines je odmah pojasnila: "Nije zatvor."

icon-expand Skitnice, Asia Express FOTO: RTL