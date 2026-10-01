Ella Dvornik i Ines spavale u policijskoj postaji: 'Nije zatvor, ali imamo vremena i za to'

Kada je stiglo vrijeme za pronalazak smještaja u 'Asia Expressu', Ella Dvornik i Ines završile su na mjestu na kojem vjerojatno nisu očekivale prespavati. Pomoć su pronašle u policijskoj postaji, gdje su im domaćini ponudili prostor za noćenje.
"Tu nam je pomogao šef policije. Ponudili su nam prostor koji imaju za policijska događanja", objasnila je Ella.
Iako je lokacija mnogima možda zvučala neobično, Ines je odmah pojasnila: "Nije zatvor."
Ella je situaciju, naravno, okrenula na šalu. "Imamo vremena i za to", našalila se, a zatim zaključila:
"Tako da smo noćas u policijskoj postaji."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.