Ella Dvornik iskreno za RTL.hr o 'Asia Expressu': 'Najviše me plašilo sedam tjedana bez djece'

Nakon prve tri epizode 'Asia Expressa', Ella Dvornik otvoreno je za RTL.hr progovorila o iskustvima koja su je pratila tijekom nezaboravne azijske avanture – od smijeha i neobičnih susreta do trenutaka kada je bilo najteže zadržati mirnoću

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Nakon prve tri epizode 'Asia Expressa: Zmajeve rute', Ella Dvornik se u intervjuu za RTL.hr osvrnula na avanturu koja ju je odvela daleko izvan zone komfora. U razgovoru je otkrila kako danas gleda na izazovne trenutke s putovanja – od snalaženja u nepoznatom, emotivnih situacija pa sve do odnosa s Ines i ostalim natjecateljima.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Bez kontakta s Hrvatskom

Osvrnula se, prije svega, na vrlo emotivnu scenu u kojoj je, gledajući preslatku kambodžansku bebu, otkrila koliko joj nedostaju kćeri Balie i Lumi. "Nismo smjeli koristiti mobitele niti smo imali ikakav kontakt s našim svijetom. Zato sam povremeno zamolila produkciju da nazovu moju mamu, pa bih tako preko njih doznala da je s djecom sve u redu. Vjerujem da je Balie i Lumi sve to bilo daleko više zbunjujuće nego li meni i to me, u biti, najviše brinulo. Što možda njima nije bilo potpuno jasno zašto ih ne mogu nazvati. Ali moja mama se pobrinula da im objasni, pa se pokazalo da su na kraju bile stvarno ok oko toga. Ipak, kad pogledaš, sedam tjedana je baš, baš puno i priznajem da me to najviše plašilo", otkrila je Ella.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Veliki fizički napor

U dosadašnjim epizodama imali smo prilike vidjeti da se ona vrlo dobro nosi sa stresom i naporom. U jednom trenutku njezina prijateljica Ines, razočarana neuspjehom u jednoj od borbi, raspala se, rasplakala i poželjela otputovati za Hrvatsku. Tri para koja su u toj utrci bila najbrža kvalificirala su se u bitku za imunitet. No, Ella i Ines pogrešno su se zaputile desecima stepenica do vrha hrama, misleći da je ondje cilj. "Uf, pa eto, da se nismo išle gore penjati, došle bismo druge. Mislim da se kroz cijelu epizodu može vidjeti da uglavnom uvijek budemo u prednosti, makar nekad krenule i zadnje. Ines se tu slomila. Te stepenice su bile po 30-40 centimetara visoke, bilo ih je stotinjak i još ruksak od 30 kilograma na leđima. Naravno da će čovjek plakati kad nakon svega toga ne uspije doći na vrijeme. Gledatelji nisu svjesni koliko je to bilo fizički naporno. Oni vide par sekundi gdje se mi družimo i zaključe da se zabavljamo. Doista, bilo je zabavnih trenutaka, ali 90 posto vremena smo bili u pripravnosti i stresu", istaknula je Ella, pa pokušala dočarati koliko im je vruće bilo. "Mi smo 24 sata dnevno bili potpuno mokri. Nepodnošljiva vlaga i vrućina. Mislim da je sve to skupa utjecalo na povremeni slom. Ne mogu nikome tamo zamjeriti suze. Štoviše, svi smo se suzdržavali da ne zaplačemo", ističe Ella.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Podcijenili ih?

Povremeno je dolazilo i do sitnih podbadanja među natjecateljskim parovima. Tako je Ines u jednom trenutku zamjerila voditeljici Aniti Martinović, jer je djelovala šokirano i iznenađeno na vrlo dobar napredak Skitnica. Ella se tu nije pretjerano uzneimiravala, već je smireno konstatirala kako su ih svi podcijenili. "Pa mi smo u tim prvim danima bile dosta 'inkognito'. Nismo imale nikakav klan niti preglasne osobnosti. Stalno smo se vrtile oko sredine. Nikom nismo bile ni prijetnja, ali nismo bile ni na dnu. Mislim da nitko nije toliko obraćao pažnju na nas. Do tada! Mene je, inače, teško iznervirati, tako da ja zauzimam diplamtski stav u većini situacija", govori nam Ella, koja se, ipak, voli našaliti, ponekad i s dozom cinizma.

'Mama, mi smo uspjele'

Jednu takvu situaciju imala je s Nikom Tokićem Kartelom, kad je pobjedivši u jednom od duela na valu uspjeha odlučila parafrazirati njegovu izjavu iz vremena dok se natjecao za predsjednika Hrvatske - "Mama, uspio sam, bit ću predsjednik". Ovaj put je Ella u kameru poručila: "Mama mi smo uspjele".

icon-expand Ella Dvornik, Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL