Ella Dvornik nakon duela u 'Asia Expressu' bocnula Kartela: 'Mama, mi smo uspjele!'

U izazovu sa šećernom trskom u drugoj epizodi 'Asia Expressa' pobjedu su izborile Ella Dvornik i Ines. Pobijedile su Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana.

Iako se Niko požalio da nije dobio dobru trsku i pokušao objasniti zašto mu zadatak nije išao od ruke, voditeljica Antonija Blaće nije prihvatila njegove izgovore. Dok je gledala rasplet duela, Ella se našalila: "A jadan, opet nije uspio."

Pobjednik duela dobiva priliku nastaviti svoje putovanje, pa je Antonija uputila djevojke da krenu dalje.

"Mama, mi smo uspjele", s oduševljenjem je rekla Ella.

Niko je nakon poraza priznao da je možda pogrešno procijenio svoje protivnice i da ih nije dovoljno ozbiljno shvatio.

"Bio sam sumnjičav prema većini od njih. Morat ćemo se potruditi da ne podcijenjujemo. Grizu svi", priznao je Niko. A Ella je i nakon pobjede ostala u svom prepoznatljivom raspoloženju. Dok je stavljala ruksak i spremala se za nastavak utrke, zapjevala je stihove prilagođene trenutku: "Želim biti najveći kao NIKO dosad."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.