Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže

Dok su Skitnice u 'Asia Expressu' pokušavale pronaći prijevoz do sljedećeg zadatka, Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto morale su poštovati neobičnu kaznu koju su im dodijelili Zlatni dečki – svaku komunikaciju voditi isključivo pjevajući.
No, Ella je i ovu situaciju odlučila okrenuti na zabavu. Dok su se snalazile u novim izazovima, smislila je i kratki video prilagođen Kambodži, a u svoju ideju pokušala uključiti i Ines.
"Znaš li kako ljudi na kmerskom plaču?", upitala ju je Ella pjevajući.
Ines joj nije posvetila previše pažnje, pa je Ella sama završila svoju šalu i ponudila odgovor:
"Kmer, kmer."
Iako su bile umorne od svega što su prošle na putovanju, Ella je još jednom pokazala da i u najzahtjevnijim trenucima pronalazi način za humor i zabavu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.