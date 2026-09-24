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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže

Kazna Zlatnih dečki nije spriječila Ellu Dvornik da se zabavi. Dok su ona i Ines Kordić Miotto pokušavale pronaći prijevoz, a svu komunikaciju morale odrađivati pjevajući, Ella je iskoristila priliku za još jednu svoju šalu

RTL.hr
24.09.2026 13:00

Dok su Skitnice u 'Asia Expressu' pokušavale pronaći prijevoz do sljedećeg zadatka, Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto morale su poštovati neobičnu kaznu koju su im dodijelili Zlatni dečki – svaku komunikaciju voditi isključivo pjevajući.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

No, Ella je i ovu situaciju odlučila okrenuti na zabavu. Dok su se snalazile u novim izazovima, smislila je i kratki video prilagođen Kambodži, a u svoju ideju pokušala uključiti i Ines.

"Znaš li kako ljudi na kmerskom plaču?", upitala ju je Ella pjevajući.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Ines joj nije posvetila previše pažnje, pa je Ella sama završila svoju šalu i ponudila odgovor:

"Kmer, kmer."

Iako su bile umorne od svega što su prošle na putovanju, Ella je još jednom pokazala da i u najzahtjevnijim trenucima pronalazi način za humor i zabavu.

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asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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