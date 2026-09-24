Ella Dvornik nasmijala do suza u 'Asia Expressu': Pogledajte kakav je vic smislila usred Kambodže

Dok su Skitnice u 'Asia Expressu' pokušavale pronaći prijevoz do sljedećeg zadatka, Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto morale su poštovati neobičnu kaznu koju su im dodijelili Zlatni dečki – svaku komunikaciju voditi isključivo pjevajući.

No, Ella je i ovu situaciju odlučila okrenuti na zabavu. Dok su se snalazile u novim izazovima, smislila je i kratki video prilagođen Kambodži, a u svoju ideju pokušala uključiti i Ines.

"Znaš li kako ljudi na kmerskom plaču?", upitala ju je Ella pjevajući.