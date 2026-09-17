Ella Dvornik nije uspjela zadržati suze: 'Nekome moram oduzeti sav trud koji je postigao'

Nakon dana provedenih u utrci, neizvjesnosti i stalnom pokušaju da zadrži pozitivan duh, Ella Dvornik došla je do trenutka kada joj se sve jednostavno nakupilo. Odluka o tome koji će tim nominirati za potencijalno ispadanje bila joj je teža nego što je očekivala

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Nakon svega što su prošli, pred natjecateljima 'Asia Express' je stigla jedna od težih odluka. Svaki tim morao je nominirati drugi par koji bi se mogao naći u potencijalnoj situaciji za ispadanje. Za Ellu Dvornik taj je zadatak bio posebno emotivan. Dok je pokušavala donijeti odluku, emocije su je svladale, a suze je bilo nemoguće zadržati.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Asia Expres FOTO: RTL

"Zašto ti je tako teško? Je li ti teško donijeti odluku, sama činjenica da imate ovo glasovanje ili mix svega?", pitala ju je Antonija Blaće. "Ne znam, samo mi se nakupilo sve", odgovorila je Ella.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Expres FOTO: RTL

Kasnije je objasnila što ju je najviše pogodilo. "Ta zamisao da sada moram nekome oduzeti sav trud koji je postigao. Jednostavno mi je prisjelo. Cijeli tjedan sam bila i nasmijana i vesela i održavala energiju i kad je bilo teško, loše pretvarala u dobro i mislim da je došao moj trenutak", rekla je Ella.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Expres FOTO: RTL