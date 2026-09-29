Ella Dvornik odustala od zadatka zbog Ines: 'Znam da nećeš jesti, idemo u kaznu'

Dok su se ostali natjecatelji 'Asia Expressa' suočavali s neobičnim kambodžanskim jelima, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines odlučile su da taj izazov ipak neće prihvatiti. Umjesto kušanja ponuđenih specijaliteta, odabrale su kaznu od 45 minuta prije nastavka utrke.
Ella je brzo procijenila kako će zadatak završiti čim je vidjela što ih čeka. "Znam da nećeš jesti. Idemo u kaznu", rekla je svojoj prijateljici.
Ines je ipak zanimalo bi li Ella bila spremna pokušati pa ju je upitala bi li ona jela ponuđene specijalitete. "Moramo obje... Kaj ću sad jesti škorpiona, kao ti nećeš", odgovorila je Ella.
Ines nije odmah odustala od ideje pa je nastavila propitivati bi li barem nešto od ponuđenog ipak mogle kušati. "Pa neki bih i probala", priznala je Ella.
Unatoč tome, njih dvije na kraju nisu promijenile odluku. Umjesto suočavanja s neobičnim okusima, prihvatile su vremensku kaznu od 45 minuta i odlučile pričekati prije nego što nastave utrku.
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