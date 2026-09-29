Ella Dvornik odustala od zadatka zbog Ines: 'Znam da nećeš jesti, idemo u kaznu'

Ella Dvornik bila je spremna barem razmisliti o kušanju nekih neobičnih kambodžanskih jela, no kada je shvatila da njezina prijateljica Ines neće jesti, zajedno su odlučile preskočiti zadatak i prihvatiti kaznu od 45 minuta

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Dok su se ostali natjecatelji 'Asia Expressa' suočavali s neobičnim kambodžanskim jelima, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines odlučile su da taj izazov ipak neće prihvatiti. Umjesto kušanja ponuđenih specijaliteta, odabrale su kaznu od 45 minuta prije nastavka utrke.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Kordić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Ella je brzo procijenila kako će zadatak završiti čim je vidjela što ih čeka. "Znam da nećeš jesti. Idemo u kaznu", rekla je svojoj prijateljici. Ines je ipak zanimalo bi li Ella bila spremna pokušati pa ju je upitala bi li ona jela ponuđene specijalitete. "Moramo obje... Kaj ću sad jesti škorpiona, kao ti nećeš", odgovorila je Ella.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Kordić Miotto, Asia Express FOTO: RTL