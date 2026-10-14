Ella Dvornik oprostila se od 'Asia Expressa': Plakala je zbog nominacija, jela tarantule i bodrila Ines

Ella Dvornik i Ines završile su svoju avanturu u 'Asia Expressu' ranije nego što su planirale. Njihov put obilježili su smijeh, neobični zadaci, trenuci iscrpljenosti i međusobna podrška, no nakon Ellinih zdravstvenih problema morale su donijeti tešku odluku i oprostiti se od natjecanja

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Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines oprostile su se od 'Asia Expressa'. Skitnice su tijekom natjecanja prošle kroz brojne izazove, od neobičnih zadataka i potrage za prijevozom i smještajem do trenutaka u kojima su jedna drugoj bile najveća podrška. Iako su se nadale da će njihova avantura potrajati mnogo dulje, Ellini zdravstveni problemi na kraju su ih prisilili na odustajanje. Već na početku natjecanja pokazale su da im ne nedostaje smisla za humor. U jednom od prvih izazova, tijekom duela, morale su napraviti sok od šećerne trske. Zadatak im isprva nije polazio za rukom, a u pomoć im je morala priskočiti i Antonija Blaće. Ella se kasnije našalila na račun pogreške koju su napravile, nasmijavši i svoje protivnike. "Ja sam gurala gdje ne ide, kriva rupa", poručila je Ella.

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Poteškoće na putu

No ubrzo su se pojavile i prve poteškoće. Ines je zbog umora i neispavanosti počela gubiti motivaciju za nastavak utrke, a Ella ju je pokušavala ohrabriti i skinuti pritisak s nje. "Ne moramo pobijediti. Idemo pa kad dođemo, dođemo. Kog' boli briga. Ako želiš ići doma, idemo zadnje doći", poručila joj je u jednom trenutku. Slična situacija ponovila se kada je Ines odlučila usporiti tempo i prestati trčati od zadatka do zadatka. Ella je prihvatila njezinu odluku i poručila joj da se ne trebaju nepotrebno živcirati. Umor, glad i neispavanost sve su više utjecali na njihov ritam, a Ines je u jednom trenutku bila spremna čak i prespavati na klupi.

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Jedan od emotivnijih trenutaka Ellina sudjelovanja u 'Asia Expressu' dogodio se kada je morala nominirati drugi par za utrku za ispadanje. Iako je tijekom natjecanja nastojala zadržati pozitivan duh, težina te odluke potpuno ju je slomila. Svjesna da njezin odabir može ugroziti nastavak nečijeg putovanja, Ella nije uspjela suspregnuti suze. "Nekome moram oduzeti sav trud koji je postigao", priznala je kroz plač, pokazujući koliko joj je teško palo odlučivati o sudbini drugih natjecatelja.

Zadaci s azijskim specijalitetima

Unatoč napornim trenucima, njihovo putovanje obilježile su i brojne zabavne situacije. Posebno se istaknuo izazov u kojem su natjecatelji morali jesti neobične lokalne specijalitete. Kada su dobile zadatak pojesti dvije tarantule, Ines je priznala da to ne može učiniti, pa je Ella preuzela obje. Nakon što ih je pojela, kratko je zaključila: "Prefino." U drugom izazovu, međutim, odlučile su preskočiti kušanje kambodžanskih jela i prihvatiti vremensku kaznu od 45 minuta.

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Skitnice su se znale i dobro zabaviti s lokalnim stanovništvom. U Kambodži su izvele pjesmu 'Skitnica' Jasne Zlokić, a jedna od neobičnijih uspomena ostala im je noć provedena u policijskoj postaji, gdje su im domaćini ponudili smještaj. Ella se i tada našalila, poručivši da imaju vremena i za zatvor.

Ella se razboljela

No posljednji dani njihova sudjelovanja postajali su sve teži. Potraga za smještajem u Laosu, brojni izazovi i iscrpljenost ostavili su traga na Elli, kojoj je tijekom noći pozlilo. Ines je otkrila da je već ranije primijetila kako njezina prijateljica ostaje bez snage te je ostala uz nju dok se odmarala. Ella je zbog bolesti propustila dva vijeća, a Ines je na posljednje stigla sama. Ostalim natjecateljima objasnila je da je Ella iscrpljena te da je tijekom noći počela povraćati. Zdravstveno stanje bilo joj je toliko loše da ju je morao pregledati i liječnik.

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Ipak su odustale