Ella Dvornik otkrila što se događalo iza kamera 'Asia Expressa': 'Ako postoji pakao, onda je to...'

Ella Dvornik i njezina dugogodišnja prijateljica Ines Kordić Miotto, poznate kao Skitnice, završile su svoju avanturu u 'Asia Expressu' nakon što su Ellini zdravstveni problemi onemogućili nastavak natjecanja.
Ella je sada gostovala u Asia Express Podcastu, gdje je otvoreno progovorila o iskustvu koje će dugo pamtiti, ali i o izazovima koji su bili mnogo teži nego što je očekivala. "Ako postoji pakao, onda je to prvi tjedan Asia Expressa", priznala je, prisjetivši se i izazova s mijenjanjem ruksaka.
Najveći izazovi
Upravo je ruksak postao jedna od tema razgovora, a Ella je otkrila da ga nakon završetka snimanja nije odlučila ponijeti kući. "Ne, ostavila sam ga u hotelu. Nisam htjela tu energiju. Ogroman je. Sad da još plaćam za njega, ne hvala", našalila se. Jedan od najvećih izazova bila je i potraga za prenoćištem, posebno u Laosu, gdje su se, kako kaže, susrele s drukčijim okolnostima nego u Kambodži. Dodatnu prepreku predstavljala je jezična barijera jer bi tek povremeno naišle na nekoga tko govori engleski, uglavnom među mlađim stanovništvom.
Prisjetila se i jedne neugodne situacije iz posljednje epizode u kojoj su sudjelovale. "Da je Ines htjela spavati vani, ja bih spavala na travi, na drvetu", rekla je Ella te otkrila kako im je jedna obitelj ponudila da spavaju u prostoriji s još petero ljudi, među kojima su bili žena, dijete i trojica muškaraca. Objasnila je kako je u takvim situacijama bilo teško sporazumjeti se s domaćinima i objasniti im zašto im takav raspored spavanja nije prihvatljiv.
Ništa nije namješteno
Osvrnula se i na komentare gledatelja koji su sumnjali u autentičnost showa. "Vidjela sam komentare da je sve namješteno. Ja sam se nadala! Rekla sam Ines: 'Ako ne nađemo smještaj, negdje će nas smjestiti.' Ne! Mrcvarenje do pola dva ujutro!", ispričala je Ella, dajući do znanja da produkcija nije uskakala kako bi im olakšala potragu za prenoćištem.
Unatoč svim poteškoćama, Ella je tijekom natjecanja uglavnom ostala smirena, što su primijetili i gledatelji koji su njezino ponašanje pozitivno komentirali. "Bila sam chill jer sam znala da će nam, ako se krenemo nervirati, to biti dodatan teret", objasnila je. Dodala je kako je Ines stalno upozoravala da čuvaju energiju, posebno kako ne bi ispale u eliminacijskim utrkama. Uz vrlo malo sna i neprestane zadatke, svaki dan donosio je novi izazov. "Mi idemo spavati u ponoć i budimo se u šest. Odmah kreće. Plava kuverta, žuta, zelena", prisjetila se.
Ipak, ni najveći trud nije uvijek donosio očekivane rezultate. Ella se kroz smijeh prisjetila kako su ona i Ines znale biti uvjerene da stižu prve, samo da bi na cilju ugledale druge natjecatelje. "Mi smo dolazile u kvalifikacije uvjerene da smo prve, a ono - već tri para tamo. Jesu li helikopterom došli?", našalila se.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.