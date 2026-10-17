Ella Dvornik otkrila što se događalo iza kamera 'Asia Expressa': 'Ako postoji pakao, onda je to...'

Nakon što se oprostila od 'Asia Expressa', Ella Dvornik gostovala je u podcastu showa i otkrila koliko je natjecanje zapravo bilo zahtjevno. Priznala je da ni sama nije očekivala tako teške uvjete, a posebno ju je iznenadila potraga za smještajem

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Ella Dvornik i njezina dugogodišnja prijateljica Ines Kordić Miotto, poznate kao Skitnice, završile su svoju avanturu u 'Asia Expressu' nakon što su Ellini zdravstveni problemi onemogućili nastavak natjecanja. Ella je sada gostovala u Asia Express Podcastu, gdje je otvoreno progovorila o iskustvu koje će dugo pamtiti, ali i o izazovima koji su bili mnogo teži nego što je očekivala. "Ako postoji pakao, onda je to prvi tjedan Asia Expressa", priznala je, prisjetivši se i izazova s mijenjanjem ruksaka.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Korić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Najveći izazovi

Upravo je ruksak postao jedna od tema razgovora, a Ella je otkrila da ga nakon završetka snimanja nije odlučila ponijeti kući. "Ne, ostavila sam ga u hotelu. Nisam htjela tu energiju. Ogroman je. Sad da još plaćam za njega, ne hvala", našalila se. Jedan od najvećih izazova bila je i potraga za prenoćištem, posebno u Laosu, gdje su se, kako kaže, susrele s drukčijim okolnostima nego u Kambodži. Dodatnu prepreku predstavljala je jezična barijera jer bi tek povremeno naišle na nekoga tko govori engleski, uglavnom među mlađim stanovništvom. Prisjetila se i jedne neugodne situacije iz posljednje epizode u kojoj su sudjelovale. "Da je Ines htjela spavati vani, ja bih spavala na travi, na drvetu", rekla je Ella te otkrila kako im je jedna obitelj ponudila da spavaju u prostoriji s još petero ljudi, među kojima su bili žena, dijete i trojica muškaraca. Objasnila je kako je u takvim situacijama bilo teško sporazumjeti se s domaćinima i objasniti im zašto im takav raspored spavanja nije prihvatljiv.

Ništa nije namješteno

Osvrnula se i na komentare gledatelja koji su sumnjali u autentičnost showa. "Vidjela sam komentare da je sve namješteno. Ja sam se nadala! Rekla sam Ines: 'Ako ne nađemo smještaj, negdje će nas smjestiti.' Ne! Mrcvarenje do pola dva ujutro!", ispričala je Ella, dajući do znanja da produkcija nije uskakala kako bi im olakšala potragu za prenoćištem.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL