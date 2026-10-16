Ella Dvornik otkrila za koga navija, a dotakla se i Borne: 'Mislim da uživa u tome da je mrze'

Ella Dvornik nakon izlaska iz 'Asia Expressa' osvrnula se na odnose među kandidatima, a posebno se dotaknula Borne Kotromanić, s kojom je tijekom natjecanja imala nesuglasica. Otkrila je i tko joj je ostao u najboljem sjećanju te kojem paru priželjkuje pobjedu

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Nakon što su ona i njezina prijateljica Ines Kordić Miotto završile sudjelovanje u 'Asia Expressu', Ella Dvornik gostovala je u podcastu showa i osvrnula se na brojne situacije koje su obilježile njihovu avanturu. U podcast je stigla sama jer Ines živi u Londonu i nije mogla prisustvovati snimanju, no upravo je njihovo dugogodišnje prijateljstvo bilo jedna od tema razgovora. "Ja znam Ines već jako dugo. Ines ima tu jednu crtu. Neću reći da je hipohondar, ali ima te momente. Tako da sam se ja već navikla", iskreno je ispričala Ella.

Izazovi po putu

Priznala je ipak da prijateljicu nikada prije nije vidjela u toliko zahtjevnim uvjetima. "Inače smo u vrlo pretencioznim, luksuznim situacijama", našalila se te dodala kako vjeruje da je Ines pristala na sudjelovanje upravo zato što je znala da će ona ostati smirena čak i u najtežim trenucima. Ella je objasnila i svoj pristup zadacima. Prisjetila se i izazova s hranom, kada su ona i Ines odlučile prihvatiti vremensku kaznu umjesto kušanja ponuđenih specijaliteta. Smatrala je da im je takva odluka omogućila da se odmore dok su ostali parovi još pokušavali odraditi zadatak.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Ines Korić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Dotaknula se i Borne Kotromanić, s kojom su tijekom natjecanja imale napetih trenutaka. Ella se prisjetila Bornine reakcije kada su ona i Ines priznale da nisu jele ponuđenu hranu, a posebno joj je ostala u sjećanju njezina izjava o tome da ne želi da je djeca gledaju kao kukavicu. "Ja si onako mislim: 'Kaj nemaju tvoja djeca 35 godina?' Ali valjda je htjela meni reći da sam pi**ica", komentirala je Ella u svom prepoznatljivom stilu. Na pitanje o sukobima s Bornom našalila se da su i one morale dobiti svoj dio kolača. "Nitko nije ostao pošteđen", rekla je te dodala kako ima dojam da Borna, iako želi da je svi vole, još više uživa u tome da je drugi ne vole. Takav je pristup opisala kao "neku vrstu mazohizma".

Navija za Gazele

Ipak, unatoč povremenim nesuglasicama, Ella ističe da nikome od natjecatelja ne želi loše. "Može mi netko ići na živce, ali ne želim mu zlo. Ako netko zaslužuje pobijediti, neka pobijedi, kakav god bio", poručila je. Otkrila je kako su joj tijekom natjecanja posebno simpatični bili Jokeri, dok su je Gazele često nasmijavale. Upravo bi pobjeda Gazela, priznaje, posebno razveselila. "Meni bi bilo drago da Gazele pobijede jer mislim da su ih od početka podcijenili, a dosta se bore. Nabrijane su. Bilo bi dobro da ostanu, da bude zabavno gledati. Ajmo reći da za njih navijam", otkrila je.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia Express FOTO: RTL