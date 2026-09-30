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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik poštedjela prijateljicu i sama pojela tarantule, čak su joj se svidjele: 'Prefino'

Odluka Jokera donijela je Elli Dvornik i Ines obrok s dvije tarantule, no vrlo brzo postalo je jasno tko će odraditi veći dio zadatka. Ines nije mogla ni pokušati, pa je Ella bez puno premišljanja pojela obje i sve završila neočekivanim komentarom

RTL.hr
30.09.2026 14:00

Ella Dvornik i Ines u jednom od izazova 'Asia Expressa' dobile su zadatak koji nije bio za svačiji želudac. Kada je shvatila da prijateljica neće moći pojesti tarantulu, Ella je preuzela stvar u svoje ruke i pojela obje.

Prije samog zadatka važnu su ulogu imali Jokeri, Pino i Maja. Zahvaljujući osvojenom imunitetu, upravo su oni određivali koliko će zahtjevan lunchbox dobiti svaki par.

Ella i Ines, Asia Express
Ella i Ines, Asia Express FOTO: RTL

Natjecatelji su tako dobivali obroke različite težine, a Ella i Ines završile su sa srednje teškim lunchboxom. Njihov zadatak uključivao je dvije tarantule koje su morale pojesti.

Ella je vrlo brzo pretpostavila da Ines s tim neće biti oduševljena. "Ne možeš?", upitala ju je, a Ines je potvrdila da ne može.

Ella, Asia Express
Ella, Asia Express FOTO: RTL

Ella je zato odlučila sama pojesti obje tarantule. "Svaka čast", poručila joj je Ines dok je gledala kako odrađuje zadatak za obje.

Nakon što je pojela i drugu tarantulu, Ella je sve zaključila kratkim komentarom. "Prefino", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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