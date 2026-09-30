Ella Dvornik poštedjela prijateljicu i sama pojela tarantule, čak su joj se svidjele: 'Prefino'

Ella Dvornik i Ines u jednom od izazova 'Asia Expressa' dobile su zadatak koji nije bio za svačiji želudac. Kada je shvatila da prijateljica neće moći pojesti tarantulu, Ella je preuzela stvar u svoje ruke i pojela obje.
Prije samog zadatka važnu su ulogu imali Jokeri, Pino i Maja. Zahvaljujući osvojenom imunitetu, upravo su oni određivali koliko će zahtjevan lunchbox dobiti svaki par.
Natjecatelji su tako dobivali obroke različite težine, a Ella i Ines završile su sa srednje teškim lunchboxom. Njihov zadatak uključivao je dvije tarantule koje su morale pojesti.
Ella je vrlo brzo pretpostavila da Ines s tim neće biti oduševljena. "Ne možeš?", upitala ju je, a Ines je potvrdila da ne može.
Ella je zato odlučila sama pojesti obje tarantule. "Svaka čast", poručila joj je Ines dok je gledala kako odrađuje zadatak za obje.
Nakon što je pojela i drugu tarantulu, Ella je sve zaključila kratkim komentarom. "Prefino", rekla je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.