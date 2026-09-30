Ella Dvornik poštedjela prijateljicu i sama pojela tarantule, čak su joj se svidjele: 'Prefino'

Odluka Jokera donijela je Elli Dvornik i Ines obrok s dvije tarantule, no vrlo brzo postalo je jasno tko će odraditi veći dio zadatka. Ines nije mogla ni pokušati, pa je Ella bez puno premišljanja pojela obje i sve završila neočekivanim komentarom

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Ella Dvornik i Ines u jednom od izazova 'Asia Expressa' dobile su zadatak koji nije bio za svačiji želudac. Kada je shvatila da prijateljica neće moći pojesti tarantulu, Ella je preuzela stvar u svoje ruke i pojela obje. Prije samog zadatka važnu su ulogu imali Jokeri, Pino i Maja. Zahvaljujući osvojenom imunitetu, upravo su oni određivali koliko će zahtjevan lunchbox dobiti svaki par.

icon-expand icon-close icon-close Ella i Ines, Asia Express FOTO: RTL

Natjecatelji su tako dobivali obroke različite težine, a Ella i Ines završile su sa srednje teškim lunchboxom. Njihov zadatak uključivao je dvije tarantule koje su morale pojesti. Ella je vrlo brzo pretpostavila da Ines s tim neće biti oduševljena. "Ne možeš?", upitala ju je, a Ines je potvrdila da ne može.

icon-expand Ella, Asia Express FOTO: RTL