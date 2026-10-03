Ella Dvornik se pogubila u zadatku u 'Asia Expressu': 'Matematika mi nikad nije bila jača strana'

Skitnice, Ella Dvornik i Ines, u 'Asia Expressu' dobile su zadatak za koji su osim brzine trebale i dobru organizaciju. Na točno određenoj lokaciji morale su pronaći pet lokalaca, od kojih su dvoje trebali držati i vrtjeti uže, dok su preostala trojica zajedno s Ellom i Ines morali deset puta preskočiti uže.
Kad su stigle do zastave 'Asia Expressa', zajedno su pročitale upute, no Elli se broj ljudi i raspodjela uloga ubrzo pomiješala. Više nije bila sigurna trebaju li pronaći troje ili petero ljudi.
"Meni matematika nikad nije bila jača strana, pogotovo čitani zadatak. Kao pet osoba, pa tri tamo, pa ostali tamo", priznala je Ella.
Zato je odlučila organizaciju prepustiti svojoj partnerici. "Ines sam prepustila da ona to orkestrira", dodala je.
Dok se Ella pokušavala snaći u brojkama, Ines je tako preuzela glavnu riječ u slaganju ekipe potrebne za izvršavanje zadatka.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.