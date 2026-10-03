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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik se pogubila u zadatku u 'Asia Expressu': 'Matematika mi nikad nije bila jača strana'

Ella Dvornik i Ines u novom su se zadatku morale dobro organizirati, ali već je samo čitanje uputa Elli zadalo glavobolju. Nakon što je pokušala pohvatati koliko ljudi trebaju pronaći i tko što mora raditi, priznala je da joj matematika nikad nije bila jača strana

RTL.hr
03.10.2026 15:00

Skitnice, Ella Dvornik i Ines, u 'Asia Expressu' dobile su zadatak za koji su osim brzine trebale i dobru organizaciju. Na točno određenoj lokaciji morale su pronaći pet lokalaca, od kojih su dvoje trebali držati i vrtjeti uže, dok su preostala trojica zajedno s Ellom i Ines morali deset puta preskočiti uže.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Kad su stigle do zastave 'Asia Expressa', zajedno su pročitale upute, no Elli se broj ljudi i raspodjela uloga ubrzo pomiješala. Više nije bila sigurna trebaju li pronaći troje ili petero ljudi.

"Meni matematika nikad nije bila jača strana, pogotovo čitani zadatak. Kao pet osoba, pa tri tamo, pa ostali tamo", priznala je Ella.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Zato je odlučila organizaciju prepustiti svojoj partnerici. "Ines sam prepustila da ona to orkestrira", dodala je.

Dok se Ella pokušavala snaći u brojkama, Ines je tako preuzela glavnu riječ u slaganju ekipe potrebne za izvršavanje zadatka.

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asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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