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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik se u 'Asia Expressu' borila sa strojem za sok: 'Ja sam gurala gdje ne ide. Kriva rupa'

Duel u 'Asia Expressu' za Ellu Dvornik i Ines nije prošao bez problema, ali ni bez smijeha. Dok su se borile sa strojem za izradu soka od šećerne trske, trebala im je pomoć da otkriju tajnu jednostavnog zadatka – a Ella je sve kasnije pretvorila u još jednu svoju duhovitu anegdotu

RTL.hr
11.09.2026 20:00

Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je novi izazov za Ellu Dvornik i njezinu prijateljicu Ines, koje su se u duelu našle protiv Zlatnih dečkiju Gorana Šprema i Nikše Kaleba. Zadatak je bio napraviti sok od šećerne trske pomoću tradicionalnog uličnog stroja, no jednostavan zadatak brzo se pretvorio u pravu malu borbu.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Antonijina pomoć

Dok su pokušavale shvatiti kako pokrenuti uređaj, Ella i Ines nikako nisu uspijevale dobiti sok.

"Ali ništa se ne događa", požalila se Ella, dok su pokušavale pronaći pravi način. U pomoć im je priskočila voditeljica Antonija Blaće koja im je objasnila gdje griješe.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

"Morate staviti trsku u tijesku, između dva valjka", objasnila im je Antonija.

Svi se našalili

Nakon nekoliko pokušaja, djevojke su ipak uspjele pokrenuti stroj, a Ella se kasnije našalila na račun svoje početničke pogreške.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

"Ja sam gurala gdje ne ide. Kao onaj dečko koji još nije bio sa ženom – kriva rupa", komentirala je Ella u svom prepoznatljivom stilu. Na njezinu šalu nisu ostali imuni ni Zlatni dečki, koji su odmah uzvratili svojom dosjetkom.

"Izgleda da smo mi našli pravu rupu", zaključio je Nikša Kaleb.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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