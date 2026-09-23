Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

Putovanje kroz 'Asia Express' sve je zahtjevnije, a to posebno osjeća Ines, prijateljica Elle Dvornik, kojoj svaki novi izazov posljednjih dana sve teže pada. Nakon još jednog zadatka produkcije, Ines je otvoreno priznala da više nema snage za nove izazove

RTL.hr
23.09.2026 12:30

Umor, glad i neispavanost uzeli su danak u 'Asia Expressu'. Ines, prijateljica Elle Dvornik, posljednjih se dana sve teže nosi sa zahtjevima putovanja, a nakon novog zadatka produkcije nije skrivala koliko joj je teško.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju dana natjecatelji su dobili još jednu uputu – morali su pronaći lokalca kojem će dati neki svoj predmet u zamjenu za njegov, a zatim taj predmet pokloniti osobi koja će im osigurati smještaj.

"Znači, nađeš nekog, daš mu nešto, on tebi da nešto i onda to nosiš obitelji gdje spavaš. Ali ako nemaš obitelj gdje spavaš, ne nosiš ništa. Što se mene tiče, one tri klupe su tamo jedna pored druge, ja sam fine with that, jer ja sam danas out", rekla je Ines.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Ella joj pritom nije kontrirala, već joj je cijelo vrijeme pokušavala biti oslonac. Dok se Ines borila s manjkom energije i motivacije, Ella je birala ne stvarati dodatni pritisak, već pričekati da se njezina prijateljica ponovno vrati u ritam natjecanja.

Kasnije je i sama Ines objasnila što je dovelo do trenutka u kojem je poželjela odustati. "A i mučnina me mučila, glavobolja, neispavanost, glad, sve zajedno. Sama pomisao na stopiranje, vožnju, jednostavno sam bila kaput", priznala je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Asia Express: Zmajeva ruta

Utrka na prljavoj vodi donosi i prljavu igru: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?

Moglo bi te zanimati

Anita o prekidu s Aleksejem: 'Stvorili smo brojne uspomene, a rastužuju me negativni komentari'

Gazele i Slavuji opleli po Borni Kotromanić: 'Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju'

Napetost raste u 'Asia Expressu', Ella smiruje Ines: 'Nemojmo se živcirati'

Vesna i Borna nisu očekivale da će ih živa riba toliko namučiti: 'Kako ćemo im olakšati muke'

Zlatni dečki otkrili Gazelama rješenje zadatka: 'Samo da se zna, pomogli smo i curama'

Jeste li vidjeli kako kandidati 'Asia Expressa' jedu zmije? 'Mogli su staviti maslinova ulja'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?