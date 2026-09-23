Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

Umor, glad i neispavanost uzeli su danak u 'Asia Expressu'. Ines, prijateljica Elle Dvornik, posljednjih se dana sve teže nosi sa zahtjevima putovanja, a nakon novog zadatka produkcije nije skrivala koliko joj je teško.
Na kraju dana natjecatelji su dobili još jednu uputu – morali su pronaći lokalca kojem će dati neki svoj predmet u zamjenu za njegov, a zatim taj predmet pokloniti osobi koja će im osigurati smještaj.
"Znači, nađeš nekog, daš mu nešto, on tebi da nešto i onda to nosiš obitelji gdje spavaš. Ali ako nemaš obitelj gdje spavaš, ne nosiš ništa. Što se mene tiče, one tri klupe su tamo jedna pored druge, ja sam fine with that, jer ja sam danas out", rekla je Ines.
Ella joj pritom nije kontrirala, već joj je cijelo vrijeme pokušavala biti oslonac. Dok se Ines borila s manjkom energije i motivacije, Ella je birala ne stvarati dodatni pritisak, već pričekati da se njezina prijateljica ponovno vrati u ritam natjecanja.
Kasnije je i sama Ines objasnila što je dovelo do trenutka u kojem je poželjela odustati. "A i mučnina me mučila, glavobolja, neispavanost, glad, sve zajedno. Sama pomisao na stopiranje, vožnju, jednostavno sam bila kaput", priznala je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.