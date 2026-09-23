Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

Putovanje kroz 'Asia Express' sve je zahtjevnije, a to posebno osjeća Ines, prijateljica Elle Dvornik, kojoj svaki novi izazov posljednjih dana sve teže pada. Nakon još jednog zadatka produkcije, Ines je otvoreno priznala da više nema snage za nove izazove

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Umor, glad i neispavanost uzeli su danak u 'Asia Expressu'. Ines, prijateljica Elle Dvornik, posljednjih se dana sve teže nosi sa zahtjevima putovanja, a nakon novog zadatka produkcije nije skrivala koliko joj je teško.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju dana natjecatelji su dobili još jednu uputu – morali su pronaći lokalca kojem će dati neki svoj predmet u zamjenu za njegov, a zatim taj predmet pokloniti osobi koja će im osigurati smještaj. "Znači, nađeš nekog, daš mu nešto, on tebi da nešto i onda to nosiš obitelji gdje spavaš. Ali ako nemaš obitelj gdje spavaš, ne nosiš ništa. Što se mene tiče, one tri klupe su tamo jedna pored druge, ja sam fine with that, jer ja sam danas out", rekla je Ines.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL