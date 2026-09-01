Ella Dvornik uoči 'Asia Expressa' poslala snažnu poruku: 'U svemu lošem treba naći nešto dobro'

Ella Dvornik, koju gledatelji uskoro očekuju u novom RTL-ovu avanturističkom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', gostovala je u podcastu 'Offline', gdje je otvoreno progovorila o svom odnosu prema društvenim mrežama, negativnim komentarima, ali i odrastanju u obitelji Dvornik

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Iako je Ella Dvornik godinama prisutna u javnosti i na društvenim mrežama, priznala je da je privatno zapravo sasvim drukčija.

'Ja sam introvert s ekstrovertnim poslom'

Iako je njezin posao gotovo neraskidivo povezan s publikom i dijeljenjem dijelova svakodnevice, Ella sebe opisuje kao introverta. "Ja sam introvert s ekstrovertnim poslom. Meni je lakše raditi sadržaj na Instagramu jer ja to mogu kontrolirati i tu publiku ne vidim", objasnila je. Otkrila je i da više nema potrebu svaki trenutak svog života dijeliti s pratiteljima. Nakon što je provela 20 dana na moru s djecom, vratila se kući i nekoliko dana nije ništa objavljivala. "Bila sam 20 dana na moru s djecom i sada sam doma sama tri dana i tri dana nisam ništa objavila. Nemam više tu potrebu da stalno moram izlaziti ljudima", priznala je.

icon-expand Asia Express - Ella i Ines FOTO: RTL

'Ljudi znaju da će moj odgovor biti bolji od njihovih komentara'

Dugogodišnja prisutnost na društvenim mrežama donijela joj je i iskustvo s negativnim komentarima. Ipak, Ella tvrdi da ih danas nema toliko, a smatra da postoji i dobar razlog za to. "Ja nemam toliko negativnih komentara jer ljudi znaju da će moj odgovor biti bolji od njihovih komentara", rekla je kroz smijeh. Dodala je kako joj odgovaranje na takve poruke ponekad predstavlja i svojevrsnu zabavu. "Volim odgovoriti na negativne komentare, pogotovo ako je kreativan i nešto novo. Volim to raditi iz zezancije", objasnila je te dodala da većinu njezine publike čine žene njezinih godina s kojima, kako kaže, uglavnom vodi vrlo dobre razgovore. Ipak, smatra da postoji granica koju pojedini korisnici društvenih mreža prelaze. "Ljudi si svašta dopuštaju u komentarima na društvenim mrežama i mislim da bi se puno toga trebalo cenzurirati. Neki komentari su stvarno degutantni", poručila je Ella, dodavši da bi za određene komentare trebale postojati i posljedice.

icon-expand Asia Express - Ella FOTO: RTL

'Meni kada netko kaže da nešto ne mogu, bolje da je šutio'