Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko'

Dok su se Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki borili za imunitet u desetoj epizodi 'Asia Expressa', ostali kandidati dobili su priliku reći tko bi prema njihovom mišljenju trebao odnijeti pobjedu. Njihova odluka bila je jednoglasna – svi su glas dali Jokerima

RTL.hr
24.09.2026 23:00

Prije nego što je u desetoj epizodi 'Asia Expressa' završila borba za imunitet, ostali natjecatelji dobili su poseban zadatak. Na zahtjev voditeljice Antonije Blaće morali su glasovati za tim za koji smatraju da bi trebao pobijediti u izazovu.

Odluka je bila jednoglasna – najviše podrške dobili su Jokeri, Pino Pingvino i Maja.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Na njihov odnos osvrnula se i Ella Dvornik, koja je istaknula kako smatra da su upravo njihova različitost i međusobna podrška njihova najveća snaga.

"Ona njega malo digne, on nju osnaži, mislim da je to dobra kombinacija", rekla je Ella o Pinu i Maji.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Dodala je i kako je njihov odnos podsjeća na njezin odnos s Meštrom, osobom s kojom je bliska.

"Mene Jokeri podsjećaju na mene i Meštra. Meštar je moj dečko koji mi nije dečko", našalila se Ella.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić je tek s 15 godina naučila voziti bicikl: 'Neću žrtvovati azijsku trku zbog jutarnje vožnje'

Moglo bi te zanimati

Borna ga prozvala da je 'dečkić sa sindromom dive', Luciano joj odgovorio na Instagramu: 'Sljedeću sezonu...'

Utrka na prljavoj vodi donosi i prljavu igru: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?

Emotivan oproštaj Katarine i Jakova: 'Čekat ću te. Ni zatvor, ni ništa drugo neće stati između nas'

Đani i Meri ovo je bio najteži dan za pronalazak smještaja: 'Prošle smo preko deset kuća'

Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se male Willow? Pamtimo je kao slatkicu, a danas plijeni pažnju provokativnim izdanjima
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila