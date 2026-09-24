Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko'

Prije nego što je u desetoj epizodi 'Asia Expressa' završila borba za imunitet, ostali natjecatelji dobili su poseban zadatak. Na zahtjev voditeljice Antonije Blaće morali su glasovati za tim za koji smatraju da bi trebao pobijediti u izazovu.
Odluka je bila jednoglasna – najviše podrške dobili su Jokeri, Pino Pingvino i Maja.
Na njihov odnos osvrnula se i Ella Dvornik, koja je istaknula kako smatra da su upravo njihova različitost i međusobna podrška njihova najveća snaga.
"Ona njega malo digne, on nju osnaži, mislim da je to dobra kombinacija", rekla je Ella o Pinu i Maji.
Dodala je i kako je njihov odnos podsjeća na njezin odnos s Meštrom, osobom s kojom je bliska.
"Mene Jokeri podsjećaju na mene i Meštra. Meštar je moj dečko koji mi nije dečko", našalila se Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.