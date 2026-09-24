Ella Dvornik usporedila Pina i Maju sa sobom i Meštrom: 'On je moj dečko koji mi nije dečko'

Dok su se Gusarice, Jokeri i Zlatni dečki borili za imunitet u desetoj epizodi 'Asia Expressa', ostali kandidati dobili su priliku reći tko bi prema njihovom mišljenju trebao odnijeti pobjedu. Njihova odluka bila je jednoglasna – svi su glas dali Jokerima

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Prije nego što je u desetoj epizodi 'Asia Expressa' završila borba za imunitet, ostali natjecatelji dobili su poseban zadatak. Na zahtjev voditeljice Antonije Blaće morali su glasovati za tim za koji smatraju da bi trebao pobijediti u izazovu. Odluka je bila jednoglasna – najviše podrške dobili su Jokeri, Pino Pingvino i Maja.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Na njihov odnos osvrnula se i Ella Dvornik, koja je istaknula kako smatra da su upravo njihova različitost i međusobna podrška njihova najveća snaga. "Ona njega malo digne, on nju osnaži, mislim da je to dobra kombinacija", rekla je Ella o Pinu i Maji.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL