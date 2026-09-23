Ella Dvornik zbog kazne Zlatnih dečki morala pjevati, a na kraju su joj svi zapljeskali

Zlatni dečki nastavili su igrati prema svom pravilu – kažnjavaju posljednji par koji stigne na cilj. Nakon osvojenog amuleta u devetoj epizodi 'Asia Expressa' odlučili su da će posebnu kaznu morati odraditi Skitnice, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines Kordić Miotto.
Kazna nije bila nimalo uobičajena – Ella i Ines morale su svaku međusobnu komunikaciju, kao i razgovore s ostalim natjecateljima, do idućeg zadatka voditi isključivo pjevajući.
Dobro su prihvatile kaznu
"Ova će tu jadna dobiti slom živaca", rekla je Ella pokazujući na Ines, a Antonija joj je potvrdila kako pravilo vrijedi i za njih dvije – morat će pjevati jedna drugoj.
"Bit će to jedan dan šutnje", zaključila je Ella kroz smijeh, no Ines je iznenadila svojim pogledom na kaznu.
"Mi smo toliko izmorene psihički i fizički da je to pjevanje najmanji problem", rekla je Ines, svjesna svega što su do tada prošle na putovanju.
Pjesma za Zlatne dečke
Ipak, Ella je odlučila kaznu prihvatiti u svom stilu. Okrenula se prema Zlatnim dečkima i otpjevala im poruku: "Hvala vam na ovoj cool kazni, jedva čekam da i ja vama dam jednu."
Njezina izvedba izazvala je reakciju ostalih natjecatelja koji su joj na kraju zapljeskali, a Ella je još jednom pokazala da i neugodne situacije zna pretvoriti u zabavan trenutak.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.