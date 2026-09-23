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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik zbog kazne Zlatnih dečki morala pjevati, a na kraju su joj svi zapljeskali

Nakon osvojenog amuleta u devetoj epizodi 'Asia Expressa', Zlatni dečki dobili su priliku kazniti jedan par. Ostali su vjerni svojoj strategiji i kaznu dodijelili posljednjeplasiranima – Skitnicama Elli i Ines, koje su do sljedećeg zadatka svu komunikaciju morale voditi pjevajući

RTL.hr
23.09.2026 22:30

Zlatni dečki nastavili su igrati prema svom pravilu – kažnjavaju posljednji par koji stigne na cilj. Nakon osvojenog amuleta u devetoj epizodi 'Asia Expressa' odlučili su da će posebnu kaznu morati odraditi Skitnice, Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines Kordić Miotto.

Kazna nije bila nimalo uobičajena – Ella i Ines morale su svaku međusobnu komunikaciju, kao i razgovore s ostalim natjecateljima, do idućeg zadatka voditi isključivo pjevajući.

Ella Dvornik, Ines Kordić Miotto, Asia Express
Ella Dvornik, Ines Kordić Miotto, Asia Express FOTO: RTL

Dobro su prihvatile kaznu

"Ova će tu jadna dobiti slom živaca", rekla je Ella pokazujući na Ines, a Antonija joj je potvrdila kako pravilo vrijedi i za njih dvije – morat će pjevati jedna drugoj.

"Bit će to jedan dan šutnje", zaključila je Ella kroz smijeh, no Ines je iznenadila svojim pogledom na kaznu.

"Mi smo toliko izmorene psihički i fizički da je to pjevanje najmanji problem", rekla je Ines, svjesna svega što su do tada prošle na putovanju.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Pjesma za Zlatne dečke

Ipak, Ella je odlučila kaznu prihvatiti u svom stilu. Okrenula se prema Zlatnim dečkima i otpjevala im poruku: "Hvala vam na ovoj cool kazni, jedva čekam da i ja vama dam jednu."

Njezina izvedba izazvala je reakciju ostalih natjecatelja koji su joj na kraju zapljeskali, a Ella je još jednom pokazala da i neugodne situacije zna pretvoriti u zabavan trenutak.

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