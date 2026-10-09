Ella i Ines namučile se tražeći smještaj u 'Asia Expressu': 'Je li ovo samostan ili neki dom za žene?'

Potraga za prenoćištem u 'Asia Expressu' pokazala se kao ozbiljan izazov za natjecatelje koji nisu imali osiguran smještaj. Neki su zaključili kako je pronaći mjesto za spavanje u Laosu znatno teže nego što je to bilo u Kambodži, a u to su se uvjerile i Ella Dvornik i Ines.

Skitnice su obilazile kuće u nadi da će pronaći nekoga tko će ih primiti na noćenje, no sreća im nije bila naklonjena. Na nekim su ih mjestima odbili, dok su drugdje nailazile na smještaj u kojem nisu postojali adekvatni uvjeti za noćenje.

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, Ella i Ines odlučile su pokucati na vrata još jedne kuće. Iako su bile skeptične, ovaj put konačno su naišle na gostoprimstvo i dobile priliku za odmor.

Posebno ih je iznenadilo što je kuća bila puna žena, zbog čega se Ella zapitala jesu li završile u samostanu ili možda nekom domu za žene.