Ella i Ines uvjerene da im je Borna uzela važne papire: 'Ne mogu zamisliti Vesnu da to uzima'

Tijekom utrke 'Asia Expressa' Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines primijetile su da im iz fascikla s papirologijom nedostaje nešto što im je bilo važno za nastavak natjecanja.
"Imale smo prijevod koji smo si napravile prije puta, zajedno s mapom. Sigurno to nismo ranije izgubile jer smo imale tamo dok smo čekale na duel. To je nestalo tamo", objasnile su.
Budući da su u tom trenutku na mjestu za duel bile i Gusarice, Ella i Ines zaključile su da su upravo one mogle doći do njihovih dokumenata.
Sumnja je najviše pala na Bornu jer su neposredno prije otkrića sjedile s njima, a fascikl s papirima visio je s ruksaka.
"Ne mogu zamisliti da Vesna uzima", rekla je Ella, objašnjavajući zašto više sumnja na Bornu nego na njezinu rodicu.
Ipak, Ella je situaciju pokušala okrenuti i na šalu. "Možda sam ja sakrila da započnem dramu", našalila se.
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