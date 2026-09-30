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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella i Ines uvjerene da im je Borna uzela važne papire: 'Ne mogu zamisliti Vesnu da to uzima'

Ella Dvornik i Ines u 'Asia Expressu' našle su se u neočekivanom problemu kada su shvatile da im iz fascikla s dokumentima nedostaje važan dio papira. Iako nisu imale dokaz tko je odgovoran, odmah su posumnjale na Gusarice

RTL.hr
30.09.2026 21:45

Tijekom utrke 'Asia Expressa' Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines primijetile su da im iz fascikla s papirologijom nedostaje nešto što im je bilo važno za nastavak natjecanja.

"Imale smo prijevod koji smo si napravile prije puta, zajedno s mapom. Sigurno to nismo ranije izgubile jer smo imale tamo dok smo čekale na duel. To je nestalo tamo", objasnile su.

Skitnice, Gusarice, Asia Express
Skitnice, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Budući da su u tom trenutku na mjestu za duel bile i Gusarice, Ella i Ines zaključile su da su upravo one mogle doći do njihovih dokumenata.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Sumnja je najviše pala na Bornu jer su neposredno prije otkrića sjedile s njima, a fascikl s papirima visio je s ruksaka.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

"Ne mogu zamisliti da Vesna uzima", rekla je Ella, objašnjavajući zašto više sumnja na Bornu nego na njezinu rodicu.

Ipak, Ella je situaciju pokušala okrenuti i na šalu. "Možda sam ja sakrila da započnem dramu", našalila se.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia expres ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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