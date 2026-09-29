Ella i Ines zabavile lokalce u Kambodži pjesmom Jasne Zlokić: 'Srećom, nisu nas gađali'

Ella Dvornik i Ines još su jednom nasmijale i sebe i druge. U Kambodži su pred lokalnim stanovništvom izvele 'Skitnicu' Jasne Zlokić, a svoj su nastup najavile urnebesnim komentarom na račun vlastitih pjevačkih sposobnosti

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Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u novoj epizodi 'Asia Expressa' pokazale su da im dobre zabave ne nedostaje ni kada se nađu daleko od doma.

icon-expand icon-close icon-close Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Tijekom boravka u Kambodži odlučile su okušati svoje pjevačke sposobnosti i pritom zabaviti lokalno stanovništvo. Izbor je pao na dobro poznati hit Jasne Zlokić 'Skitnica', a Ella i Ines svojoj su izvedbi pristupile s dozom samoironije. "Čule smo da netko loše pjeva i odlučile smo dokazati da netko može biti gori od toga", našalile su se prije nastupa.

icon-expand Skitnice, Asia Express FOTO: RTL