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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella i Ines zabavile lokalce u Kambodži pjesmom Jasne Zlokić: 'Srećom, nisu nas gađali'

Ella Dvornik i Ines još su jednom nasmijale i sebe i druge. U Kambodži su pred lokalnim stanovništvom izvele 'Skitnicu' Jasne Zlokić, a svoj su nastup najavile urnebesnim komentarom na račun vlastitih pjevačkih sposobnosti

RTL.hr
29.09.2026 21:55

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u novoj epizodi 'Asia Expressa' pokazale su da im dobre zabave ne nedostaje ni kada se nađu daleko od doma.

Skitnice, Asia Express
Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Tijekom boravka u Kambodži odlučile su okušati svoje pjevačke sposobnosti i pritom zabaviti lokalno stanovništvo. Izbor je pao na dobro poznati hit Jasne Zlokić 'Skitnica', a Ella i Ines svojoj su izvedbi pristupile s dozom samoironije.

"Čule smo da netko loše pjeva i odlučile smo dokazati da netko može biti gori od toga", našalile su se prije nastupa.

Skitnice, Asia Express
Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

"Na svu sreću nije bilo puno ljudi tako da me nisu mogli ničime gađati", rekla je Ines.

Njihova spontana izvedba privukla je pozornost okupljenih, a dobro raspoložene prijateljice još su jednom pokazale da se i u zahtjevnoj utrci kroz Aziju uvijek može pronaći vremena za smijeh i pjesmu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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