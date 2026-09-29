Ella i Ines zabavile lokalce u Kambodži pjesmom Jasne Zlokić: 'Srećom, nisu nas gađali'

Ella Dvornik i njezina prijateljica Ines u novoj epizodi 'Asia Expressa' pokazale su da im dobre zabave ne nedostaje ni kada se nađu daleko od doma.
Tijekom boravka u Kambodži odlučile su okušati svoje pjevačke sposobnosti i pritom zabaviti lokalno stanovništvo. Izbor je pao na dobro poznati hit Jasne Zlokić 'Skitnica', a Ella i Ines svojoj su izvedbi pristupile s dozom samoironije.
"Čule smo da netko loše pjeva i odlučile smo dokazati da netko može biti gori od toga", našalile su se prije nastupa.
"Na svu sreću nije bilo puno ljudi tako da me nisu mogli ničime gađati", rekla je Ines.
Njihova spontana izvedba privukla je pozornost okupljenih, a dobro raspoložene prijateljice još su jednom pokazale da se i u zahtjevnoj utrci kroz Aziju uvijek može pronaći vremena za smijeh i pjesmu.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.