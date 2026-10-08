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Asia Express: Zmajeva ruta

Ella se razboljela, Ines je njeguje: 'Ona nije osoba koja kuka i žali se, drži sve u sebi, to se odrazilo na zdravlje'

Ella Dvornik suočila se sa zdravstvenim problemima tijekom 'Asia Expressa'. Nakon što joj tijekom noći nije bilo dobro, ostala je odmarati u kući žena koje su njoj i Ines pružile smještaj, a njezina partnerica otkrila je da je već ranije primijetila znakove iscrpljenosti

RTL.hr
08.10.2026 22:30

Naporno putovanje i brojni izazovi u 'Asia Expressu' ostavili su traga na Elli Dvornik, koja se razboljela. Njezina partnerica Ines primijetila je da se Ella već prethodne večeri ne osjeća dobro, a tijekom noći stanje joj se pogoršalo.

Ella, Asia Express
Ella, Asia Express FOTO: RTL

"Ella trenutno odmara, noćas joj nije bilo dobro. Već sinoć sam joj vidjela na licu i na načinu na koji je počela pričati da je na izmaku snaga", ispričala je Ines, koja nije skrivala zabrinutost za svoju partnericu.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Istaknula je kako Ella inače nije osoba koja se lako požali na poteškoće, zbog čega je njezino loše stanje još više zabrinulo.

"Ona nije osoba koja inače kuka i koja se žali, drži sve u sebi. Mislim da joj se dosta svega toga nalupilo i to se nažalost odrazilo na njezino zdravlje", objasnila je Ines.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Ella je ostala ležati u kući gospođa koje su prethodne večeri Skitnicama otvorile svoja vrata i pružile im prenoćište, dok se Ines brinula o njoj.

Srećom, Skitnice toga dana nisu morale sudjelovati u utrci jer su se za imunitet borili samo parovi koji su prethodno izborili mjesto u kvalifikacijama. Ella i Ines nisu bile među njima pa su dan mogle iskoristiti za odmor, koji je Elli u tom trenutku bio itekako potreban.

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asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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