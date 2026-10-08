Ella se razboljela, Ines je njeguje: 'Ona nije osoba koja kuka i žali se, drži sve u sebi, to se odrazilo na zdravlje'

Naporno putovanje i brojni izazovi u 'Asia Expressu' ostavili su traga na Elli Dvornik, koja se razboljela. Njezina partnerica Ines primijetila je da se Ella već prethodne večeri ne osjeća dobro, a tijekom noći stanje joj se pogoršalo.
"Ella trenutno odmara, noćas joj nije bilo dobro. Već sinoć sam joj vidjela na licu i na načinu na koji je počela pričati da je na izmaku snaga", ispričala je Ines, koja nije skrivala zabrinutost za svoju partnericu.
Istaknula je kako Ella inače nije osoba koja se lako požali na poteškoće, zbog čega je njezino loše stanje još više zabrinulo.
"Ona nije osoba koja inače kuka i koja se žali, drži sve u sebi. Mislim da joj se dosta svega toga nalupilo i to se nažalost odrazilo na njezino zdravlje", objasnila je Ines.
Ella je ostala ležati u kući gospođa koje su prethodne večeri Skitnicama otvorile svoja vrata i pružile im prenoćište, dok se Ines brinula o njoj.
Srećom, Skitnice toga dana nisu morale sudjelovati u utrci jer su se za imunitet borili samo parovi koji su prethodno izborili mjesto u kvalifikacijama. Ella i Ines nisu bile među njima pa su dan mogle iskoristiti za odmor, koji je Elli u tom trenutku bio itekako potreban.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.