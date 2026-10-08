Ella se razboljela, Ines je njeguje: 'Ona nije osoba koja kuka i žali se, drži sve u sebi, to se odrazilo na zdravlje'

Ella Dvornik suočila se sa zdravstvenim problemima tijekom 'Asia Expressa'. Nakon što joj tijekom noći nije bilo dobro, ostala je odmarati u kući žena koje su njoj i Ines pružile smještaj, a njezina partnerica otkrila je da je već ranije primijetila znakove iscrpljenosti

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Naporno putovanje i brojni izazovi u 'Asia Expressu' ostavili su traga na Elli Dvornik, koja se razboljela. Njezina partnerica Ines primijetila je da se Ella već prethodne večeri ne osjeća dobro, a tijekom noći stanje joj se pogoršalo.

icon-expand icon-close icon-close Ella, Asia Express FOTO: RTL

"Ella trenutno odmara, noćas joj nije bilo dobro. Već sinoć sam joj vidjela na licu i na načinu na koji je počela pričati da je na izmaku snaga", ispričala je Ines, koja nije skrivala zabrinutost za svoju partnericu.

icon-expand Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Istaknula je kako Ella inače nije osoba koja se lako požali na poteškoće, zbog čega je njezino loše stanje još više zabrinulo. "Ona nije osoba koja inače kuka i koja se žali, drži sve u sebi. Mislim da joj se dosta svega toga nalupilo i to se nažalost odrazilo na njezino zdravlje", objasnila je Ines.

icon-expand Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL