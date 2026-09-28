Ella Zlatnim dečkima pokazala smjer, a Ines priznala: 'Nisam sigurna da bih im ja pomogla'

Skitnice Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto u novoj epizodi 'Asia Expressa' našle su se u situaciji u kojoj su morale odlučiti hoće li pomoći konkurenciji. Nakon što su uspješno obavile svoj zadatak, krenule su u potragu za prijevozom, a nedugo zatim susrele su Zlatne dečke – Gorana Šprema i Nikšu Kaleba.
Zlatni dečki tek su pristigli i pokušavali saznati gdje se nalazi njihovo odredište. Kada su upitali cure za pomoć, Ella im je odmah pokazala smjer i uputila ih: "Preko puta".
'Počeli su igrati prljavo'
No, Ines je kasnije priznala da je situacija natjerala na razmišljanje o taktici u ovoj neobičnoj utrci.
"Ništa se ne ljutim što im je Ella rekla. Iskreno, počeli su igrati malo prljavo, ja bih promislila. Ne bih im odmogla, ali nisam sigurna da bih im pomogla", rekla je Ines.
Dodala je kako su i sami kandidati od početka svjesni da je riječ o utrci. "I sami su rekli da je ovo utrka, možda bismo se i mi trebale početi utrkivati na drugačiji način", zaključila je Ines.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.