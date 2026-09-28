Ella Zlatnim dečkima pokazala smjer, a Ines priznala: 'Nisam sigurna da bih im ja pomogla'

Utrka kroz Aziju postaje sve napetija, a kandidati polako mijenjaju taktiku. Dok su Skitnice već odradile svoj zadatak i krenule dalje, u susret su im stigli Zlatni dečki. Ella im je bez puno razmišljanja pokazala gdje trebaju ići, Ines je zaključila da bi drugačije postupila

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Skitnice Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto u novoj epizodi 'Asia Expressa' našle su se u situaciji u kojoj su morale odlučiti hoće li pomoći konkurenciji. Nakon što su uspješno obavile svoj zadatak, krenule su u potragu za prijevozom, a nedugo zatim susrele su Zlatne dečke – Gorana Šprema i Nikšu Kaleba.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Zlatni dečki tek su pristigli i pokušavali saznati gdje se nalazi njihovo odredište. Kada su upitali cure za pomoć, Ella im je odmah pokazala smjer i uputila ih: "Preko puta".

'Počeli su igrati prljavo'

No, Ines je kasnije priznala da je situacija natjerala na razmišljanje o taktici u ovoj neobičnoj utrci. "Ništa se ne ljutim što im je Ella rekla. Iskreno, počeli su igrati malo prljavo, ja bih promislila. Ne bih im odmogla, ali nisam sigurna da bih im pomogla", rekla je Ines.

icon-expand Ella Dvornik, Ines Kordić Miotto, Asia Express FOTO: RTL