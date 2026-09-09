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Asia Express: Zmajeva ruta

Elli Dvornik u 'Asia Expressu' nedostaju kćeri Balie i Lumi: 'Mislim da ću početi krasti djecu po Kambodži'

Iza osmijeha i šale, 'Asia Express' za Ellu Dvornik nosi i emotivne trenutke. U drugoj epizodi jedan običan susret s bebom u automobilu podsjetio ju je na ono što joj najviše nedostaje – njezine kćeri Balie i Lumi, od kojih je prvi put na duže vrijeme odvojena

RTL.hr
09.09.2026 21:15

Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je i jedan emotivan trenutak za Ellu Dvornik. Dok je s Ines putovala prema novom izazovu, u automobilu im je pažnju privukla mala beba koja ih je znatiželjno promatrala iz krila svoje mame.

Asia Express, beba
Asia Express, beba FOTO: RTL

"Gle kako nas gleda", primijetila je Ella, dok je Ines odmah reagirala: "Presladak je."

Nedostaju joj kćeri

No, taj simpatičan prizor kod Elle je probudio emocije i podsjetio je na ono što joj tijekom putovanja najviše nedostaje – njezine kćeri Balie i Lumi.

"Baš sam pričala Ines kako mi je žao što ne mogu nazvati Balie i Lumi", priznala je Ella. Iako se znalo dogoditi da se ponekad ne čuju dan ili dva, ovaj izazov za nju je ipak nešto potpuno drugačije.

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

"Ali ovo sada će biti hard core", rekla je Ella, priznajući koliko joj teško pada odvojenost.

Uvijek okrene na šalu

U svom prepoznatljivom šaljivom stilu dodala je: "Počet ću krasti malu djecu po Kambodži."

"Nemoj", kroz smijeh joj je odgovorila Ines, a Ella je ipak brzo zaključila: "Neću."

Ella Dvornik, Asia Express
Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Iza šale se ipak skrivala prava emocija – koliko god je spremna na izazove 'Asia Expressa', najteži dio putovanja za Ellu je upravo udaljenost od njezinih djevojčica.

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