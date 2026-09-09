Elli Dvornik u 'Asia Expressu' nedostaju kćeri Balie i Lumi: 'Mislim da ću početi krasti djecu po Kambodži'

Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je i jedan emotivan trenutak za Ellu Dvornik . Dok je s Ines putovala prema novom izazovu, u automobilu im je pažnju privukla mala beba koja ih je znatiželjno promatrala iz krila svoje mame.

"Gle kako nas gleda", primijetila je Ella, dok je Ines odmah reagirala: "Presladak je."

No, taj simpatičan prizor kod Elle je probudio emocije i podsjetio je na ono što joj tijekom putovanja najviše nedostaje – njezine kćeri Balie i Lumi.

"Baš sam pričala Ines kako mi je žao što ne mogu nazvati Balie i Lumi", priznala je Ella. Iako se znalo dogoditi da se ponekad ne čuju dan ili dva, ovaj izazov za nju je ipak nešto potpuno drugačije.