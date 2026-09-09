Elli Dvornik u 'Asia Expressu' nedostaju kćeri Balie i Lumi: 'Mislim da ću početi krasti djecu po Kambodži'

Druga epizoda 'Asia Expressa' donijela je i jedan emotivan trenutak za Ellu Dvornik. Dok je s Ines putovala prema novom izazovu, u automobilu im je pažnju privukla mala beba koja ih je znatiželjno promatrala iz krila svoje mame.
"Gle kako nas gleda", primijetila je Ella, dok je Ines odmah reagirala: "Presladak je."
Nedostaju joj kćeri
No, taj simpatičan prizor kod Elle je probudio emocije i podsjetio je na ono što joj tijekom putovanja najviše nedostaje – njezine kćeri Balie i Lumi.
"Baš sam pričala Ines kako mi je žao što ne mogu nazvati Balie i Lumi", priznala je Ella. Iako se znalo dogoditi da se ponekad ne čuju dan ili dva, ovaj izazov za nju je ipak nešto potpuno drugačije.
"Ali ovo sada će biti hard core", rekla je Ella, priznajući koliko joj teško pada odvojenost.
Uvijek okrene na šalu
U svom prepoznatljivom šaljivom stilu dodala je: "Počet ću krasti malu djecu po Kambodži."
"Nemoj", kroz smijeh joj je odgovorila Ines, a Ella je ipak brzo zaključila: "Neću."
Iza šale se ipak skrivala prava emocija – koliko god je spremna na izazove 'Asia Expressa', najteži dio putovanja za Ellu je upravo udaljenost od njezinih djevojčica.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.