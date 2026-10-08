Elli i Ines ponovno izmaknula prilika za imunitet u 'Asia Expressu': 'Za svega nekoliko minuta'

U novoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelji su se utrkivali za mjesto u utrci za imunitet, a priliku za borbu dobila su samo tri najbrža para. Prvi su na cilj stigli Jokeri, slijedile su ih Gusarice, a posljednje mjesto u kvalifikacijama osigurali su Spartanci.

Četvrte su na cilj stigle Ella Dvornik i Ines, odnosno Skitnice, kojima je plasman posebno teško pao jer im je već drugi put prilika za sudjelovanje u utrci za imunitet izmaknula za samo nekoliko minuta.