Elli i Ines ponovno izmaknula prilika za imunitet u 'Asia Expressu': 'Za svega nekoliko minuta'

U novoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelji su se utrkivali za mjesto u utrci za imunitet, a priliku za borbu dobila su samo tri najbrža para. Prvi su na cilj stigli Jokeri, slijedile su ih Gusarice, a posljednje mjesto u kvalifikacijama osigurali su Spartanci.
Četvrte su na cilj stigle Ella Dvornik i Ines, odnosno Skitnice, kojima je plasman posebno teško pao jer im je već drugi put prilika za sudjelovanje u utrci za imunitet izmaknula za samo nekoliko minuta.
"Drugi put dolazimo četvrte, drugi put ispred nas Spartanci i to za svega nekoliko minuta razlike", komentirala je Ines.
Osim što su ostale bez prilike za borbu za imunitet, Skitnice su se morale suočiti s još jednim izazovom. Naime, dok su tri najbrža para imala osiguran smještaj, Ella i Ines morale su same pronaći mjesto na kojem će provesti noć.
Unatoč razočaranju, Ella je odlučila prihvatiti situaciju i usredotočiti se na nastavak natjecanja. "Tako je kako je. Treba čuvati energiju za dalje", zaključila je Ella.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.