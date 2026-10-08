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Asia Express: Zmajeva ruta

Elli i Ines ponovno izmaknula prilika za imunitet u 'Asia Expressu': 'Za svega nekoliko minuta'

Skitnicama je u 'Asia Expressu' ponovno za dlaku izmaknula prilika za borbu za imunitet! Ella Dvornik i Ines stigle su četvrte, odmah iza Spartanaca, a osim što nisu izborile mjesto među tri najbrža para, morale su i same pronaći smještaj za noć

RTL.hr
08.10.2026 21:45

U novoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelji su se utrkivali za mjesto u utrci za imunitet, a priliku za borbu dobila su samo tri najbrža para. Prvi su na cilj stigli Jokeri, slijedile su ih Gusarice, a posljednje mjesto u kvalifikacijama osigurali su Spartanci.

Četvrte su na cilj stigle Ella Dvornik i Ines, odnosno Skitnice, kojima je plasman posebno teško pao jer im je već drugi put prilika za sudjelovanje u utrci za imunitet izmaknula za samo nekoliko minuta.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

"Drugi put dolazimo četvrte, drugi put ispred nas Spartanci i to za svega nekoliko minuta razlike", komentirala je Ines.

Osim što su ostale bez prilike za borbu za imunitet, Skitnice su se morale suočiti s još jednim izazovom. Naime, dok su tri najbrža para imala osiguran smještaj, Ella i Ines morale su same pronaći mjesto na kojem će provesti noć.

Ella, Ines, Asia Express
Ella, Ines, Asia Express FOTO: RTL

Unatoč razočaranju, Ella je odlučila prihvatiti situaciju i usredotočiti se na nastavak natjecanja. "Tako je kako je. Treba čuvati energiju za dalje", zaključila je Ella.

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asia express ella dvornik
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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