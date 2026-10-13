Ellu Dvornik u 'Asia Expressu' morao pregledati liječnik: 'Okretale su mi se oči, jako mi se počelo spavati'

Ella Dvornik zbog zdravstvenih problema već je propustila dva vijeća u 'Asia Expressu', a njezina prijateljica Ines otkrila je kako su je iscrpljenost, naporni dani i višesatno traženje smještaja potpuno svladali. Ines je na posljednjem vijeću priznala da je Ella tijekom noći počela povraćati i da joj je fizički jako loše, a sada je i sama Ella progovorila o svemu što je proživljavala.
"Ja sam prvo imala osjećaj kao kad izgoriš na suncu. Onako, peče te koža. Okretale su mi se oči, jako mi se počelo spavati. Ulovio me dosta specifičan umor", opisala je Ella prve simptome.
Uz izrazitu iscrpljenost, pojavili su se i drugi zdravstveni problemi. Imala je temperaturu od 37,3 stupnja, a mučili su je i povraćanje te proljev. "Mislim da nije zbog hrane, nego da sam pokupila neku želučanu virozu", objasnila je Ella, koja je zbog lošeg zdravstvenog stanja bila prisiljena odmoriti se od natjecanja.
Zbog njezinih tegoba stigao je i liječnik, koji je razmatrao mogućnost da primi infuziju. Ipak, na kraju joj je dao lijekove, a Ella je veći dio dana provela odmarajući se i spavajući. "U principu sam cijeli dan ulazila i izlazila iz sna", ispričala je, opisujući koliko ju je bolest iscrpila.
Njezina prijateljica i partnerica u showu Ines nije skrivala zabrinutost. "Ja je u životu nisam vidjela takvu", priznala je, jasno dajući do znanja koliko ju je Ellino stanje iznenadilo.
Unatoč svemu, Ella nije izgubila nadu da će se uskoro vratiti natjecanju. "Nadam se da će mi biti bolje tijekom dana ili sutra pa da ćemo moći nastaviti", poručila je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.