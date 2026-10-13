Ellu Dvornik u 'Asia Expressu' morao pregledati liječnik: 'Okretale su mi se oči, jako mi se počelo spavati'

Ella Dvornik otkrila je kakve su je zdravstvene tegobe zadesile tijekom natjecanja. Povraćanje, proljev i neobičan umor toliko su je iscrpili da je veći dio dana provela spavajući, a morao ju je pregledati i liječnik. Njezina prijateljica Ines priznala je da je nikada nije vidjela u takvom stanju

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Ella Dvornik zbog zdravstvenih problema već je propustila dva vijeća u 'Asia Expressu', a njezina prijateljica Ines otkrila je kako su je iscrpljenost, naporni dani i višesatno traženje smještaja potpuno svladali. Ines je na posljednjem vijeću priznala da je Ella tijekom noći počela povraćati i da joj je fizički jako loše, a sada je i sama Ella progovorila o svemu što je proživljavala.

icon-expand icon-close icon-close Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

"Ja sam prvo imala osjećaj kao kad izgoriš na suncu. Onako, peče te koža. Okretale su mi se oči, jako mi se počelo spavati. Ulovio me dosta specifičan umor", opisala je Ella prve simptome. Uz izrazitu iscrpljenost, pojavili su se i drugi zdravstveni problemi. Imala je temperaturu od 37,3 stupnja, a mučili su je i povraćanje te proljev. "Mislim da nije zbog hrane, nego da sam pokupila neku želučanu virozu", objasnila je Ella, koja je zbog lošeg zdravstvenog stanja bila prisiljena odmoriti se od natjecanja.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL

Zbog njezinih tegoba stigao je i liječnik, koji je razmatrao mogućnost da primi infuziju. Ipak, na kraju joj je dao lijekove, a Ella je veći dio dana provela odmarajući se i spavajući. "U principu sam cijeli dan ulazila i izlazila iz sna", ispričala je, opisujući koliko ju je bolest iscrpila.

icon-expand Ella Dvornik, Asia Express FOTO: RTL