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Asia Express: Zmajeva ruta

Emotivan povratak Lune Valas u 'Asia Express': 'Sve me to izgradilo u osobu kakva sam danas'

Luna Valas ponovno se pridružila 'Asia Expressu' nakon teških dana provedenih s obitelji. Odluku o povratku donijela je uz podršku majke, koju naziva svojom najvećom inspiracijom

RTL.hr
02.11.2026 22:30

Nakon gubitka sestre Luna Valas vratila se u 'Asia Express' i ponovno pridružila svojoj partnerici Katarini Mamić. Otkrila je kako ju je na nastavak utrke potaknula upravo majka.

"Mama mi je rekla da bih se trebala vratiti i nastaviti ovu utrku. Ona mi je najveća inspiracija u svemu jer je ta žena doslovno svoj život posvetila mojoj sestri. Dala je svaki svoj atom snage mojoj sestri", ispričala je Luna.

Katarina, Luna, Asia Express
Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Dodala je kako upravo u svojoj obitelji pronalazi najveću snagu. 

"Meni je to najveća inspiracija u životu. Jako sam zahvalna na cijeloj toj svojoj priči, svom životnom putu, kakve roditelje imam i braću i Stellu. Sve me to izgradilo u osobu kakva sam danas", rekla je.

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asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

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