Emotivan povratak Lune Valas u 'Asia Express': 'Sve me to izgradilo u osobu kakva sam danas'

Nakon gubitka sestre Luna Valas vratila se u 'Asia Express' i ponovno pridružila svojoj partnerici Katarini Mamić. Otkrila je kako ju je na nastavak utrke potaknula upravo majka.

"Mama mi je rekla da bih se trebala vratiti i nastaviti ovu utrku. Ona mi je najveća inspiracija u svemu jer je ta žena doslovno svoj život posvetila mojoj sestri. Dala je svaki svoj atom snage mojoj sestri", ispričala je Luna.