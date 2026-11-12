Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Emotivni slom na vijeću 'Asia Expressa': 'Svi smo plakali za njima. To je kvaliteta njih kao ljudi'

Jedan oproštaj u 'Asia Expressu' potpuno je slomio natjecatelje. Gotovo svi su plakali, Antonija Blaće jedva je izgovorila riječi oproštaja, a Borna Kotromanić nije mogla zaustaviti suze sve do samog kraja

RTL.hr
12.11.2026 23:00

Utrka za opstanak u 'Asia Expressu' donijela je jedan od najemotivnijih trenutaka dosad. Kada su posljednji natjecatelji stigli na cilj i postalo jasno tko napušta show, suze su preplavile gotovo cijelu ekipu. Posljednji su utrku završili Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem, čime je za njih završila avantura u 'Asia Expressu'.

Njihovo ispadanje posebno je teško palo ostalim kandidatima jer su ih mnogi od samog početka doživljavali kao jedne od favorita. Zlatni dečki tijekom natjecanja osvojili su čak pet amuleta i po tom rezultatu bili ispred svih ostalih timova.

Borna, Vesna, Asia Express
Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić bila je među najpotresenijima. Plakala je gotovo cijelo vrijeme, od trenutka kada su Zlatni dečki posljednji stigli na vijeće pa sve do njihova konačnog oproštaja od ekipe.

Suze nije mogla zadržati ni Maja. "Oni su moji favoriti od početka", rekla je kroz suze.

Vrlo emotivna bila je i voditeljica Antonija Blaće. "Bila nam je neizmjerna čast", poručila je Zlatnim dečkima dok se i sama borila sa suzama.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Vesna je njihov odlazak doživjela kao gubitak dvojice ljudi od kojih je, kako kaže, tijekom utrke mnogo naučila. "Neopisiva je čast i privilegija što sam imala čast upijati svo znanje koje su nesebično dijelili s nama", rekla je.

Koliko su Nikša i Goran značili ostalim kandidatima možda je najbolje sažeo Pino. "Svi su plakali za njima. To je kvaliteta njih kao sportaša i kao ljudi. To je najveće ogledalo kolike su oni veličine od ljudi i sportaša", rekao je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express zlatni dečki pino pingvino maja gržinčić vesna banović antonija blaće goran šprem nikša kaleb
Asia Express: Zmajeva ruta

Niko i Ivan osjetili da su ih otpisali pa proradio inat: 'Nećemo vam dati taj gušt'

Moglo bi te zanimati

Sve pršti od emocija: Zbog jednog poteza padat će teške riječi, a Niko će uspjeti rasplakati Bornu

Miksani timovi razdvojili Zlatne dečke: Nikša i Šprem odmjerili snage sa slonovskom balegom

Borna Niku predstavlja kao svog oca: 'Lagati sam naučila u 'Asia Expressu', ali sitne laži'

Novi timovi u 'Asia Expressu': Borna s Nikom, Vesna s Majom, Katarina s Pinom...

Zlatni dečki vratili novac Gusaricama, a Gazelama poručili: 'Ovo je vama za shopping'

Gusarice osvojile amulet pa odmah ostale bez njega: 'Znate i same što niste napravile'

Pročitaj na Net.hr
Slavni glumac (58) pokazao isklesane mišiće na plaži: Oduševio formom, pogledajte fotografije
Kraljevski gost na utakmici Hrvatske i Engleske! Pogledajte što je princ William radio na terenu
Bili su jedan od najpoznatijih parova Hollywooda: Ipak, nije joj ostavio ništa. Evo tko dobiva sve
Sjećate se ovog bivšeg političara? Dugo ga nismo vidjeli u javnosti, sad je snimljen na Wembleyju
Sjećate se zvijezda 'Breaking Bada'? Evo kako danas izgledaju glumci kultne serije
Bivša Miss Universe o smrti Periša: 'Po prvi put u životu duboko se sramim svoje profesije'
Svi traže recept za slavnu baklavu Bobe Živojinovića: Lepa Brena otkrila zašto ona ne kuha
Zbog platforme za odrasle se posvađala s ocem: Ovako izgleda kontroverzna kći Charlieja Sheena
Neočekivani susret u Bruxellesu! Dubravka Šuica pozirala s princem Harryjem, evo što ih je spojilo
Privatna strana Andrije Jarka: Kako mu izgledaju jutra, što ga opušta i u čemu najviše uživa?