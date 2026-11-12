Emotivni slom na vijeću 'Asia Expressa': 'Svi smo plakali za njima. To je kvaliteta njih kao ljudi'

Jedan oproštaj u 'Asia Expressu' potpuno je slomio natjecatelje. Gotovo svi su plakali, Antonija Blaće jedva je izgovorila riječi oproštaja, a Borna Kotromanić nije mogla zaustaviti suze sve do samog kraja

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Utrka za opstanak u 'Asia Expressu' donijela je jedan od najemotivnijih trenutaka dosad. Kada su posljednji natjecatelji stigli na cilj i postalo jasno tko napušta show, suze su preplavile gotovo cijelu ekipu. Posljednji su utrku završili Zlatni dečki, Nikša Kaleb i Goran Šprem, čime je za njih završila avantura u 'Asia Expressu'. Njihovo ispadanje posebno je teško palo ostalim kandidatima jer su ih mnogi od samog početka doživljavali kao jedne od favorita. Zlatni dečki tijekom natjecanja osvojili su čak pet amuleta i po tom rezultatu bili ispred svih ostalih timova.

icon-expand icon-close icon-close Borna, Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Borna Kotromanić bila je među najpotresenijima. Plakala je gotovo cijelo vrijeme, od trenutka kada su Zlatni dečki posljednji stigli na vijeće pa sve do njihova konačnog oproštaja od ekipe. Suze nije mogla zadržati ni Maja. "Oni su moji favoriti od početka", rekla je kroz suze. Vrlo emotivna bila je i voditeljica Antonija Blaće. "Bila nam je neizmjerna čast", poručila je Zlatnim dečkima dok se i sama borila sa suzama.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL