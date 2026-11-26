Gazde i Gazele su u borbi za opstanak kao zadnji zadatak morali odraditi ples, a Niki i Ivanu je nakon početnih grešaka krenulo. Lunu i Katarinu je oduševio taj prizor. "Čovjek od 60 godina na jednoj nozi nakon cijelog ovog nereda danas i cijele ove 'Asie Express' da tako skakuće. Ne znam, obožavam. Baš sam sretna zbog njih, stvarno", komentirala je Katarina.