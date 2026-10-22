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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazde osvojili prvi amulet, Niko otkrio zašto namjerno nisu dijelili prijevoz: 'Neću se ispričavati, ovo je utrka!'

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan osvojili su svoj prvi amulet u 'Asia Expressu', a pobjedi je prethodio iznimno težak dan. Niko je otkrio zašto su ovoga puta odlučili ne pomagati drugim timovima tijekom utrke

RTL.hr
22.10.2026 15:00

Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan napokon su se veselili osvajanju prvog amuleta u 'Asia Expressu'. No, put do pobjede nije bio nimalo jednostavan, a Niko je priznao da ga je prethodni dan potpuno iscrpio.

"Jučerašnji dan za mene je bio izrazito težak. Zbog Lune. Jednostavno sam se ugasio. Bilo nam je svejedno. On je otišao spavati, a ja se nisam mogao smiriti dok ne riješim barem taj prijevoz", ispričao je Niko.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Idućeg dana Niko i Ivan odlučili su promijeniti pristup utrci te nisu stajali drugim timovima kako bi s njima podijelili prijevoz. "Prešli smo sve timove. Nismo nikom stali. Neću se ispričavati jer je to utrka. Svaki put smo stali i svi su nešto osvojili zahvaljujući nama, a sad smo osvojili nešto za nas", poručio je Niko.

Unatoč osvojenom amuletu, Niko je naglasio da im pobjeda nije najveći prioritet. "Mi se pobjedom ne opterećujemo jer smo rekli da ćemo te novce donirati", zaključio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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