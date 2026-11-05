Gazde šokirani ponašanjem Zlatnih dečki: 'Žar za pobjedom jači im je od bontona'

Gazde i Zlatni dečki istodobno su jurili tržnicom u jednom od posljednjih zadataka 'Asia Expressa', no Ivanu i Niki nije se svidio način na koji su Nikša i Goran prolazili među ljudima i štandovima

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Jedan od posljednjih zadataka u 'Asia Expressu' odveo je natjecatelje na tržnicu, gdje su u što kraćem vremenu morali pronaći zadane proizvode i pritom se cjenkati s prodavačima. U isto vrijeme na tržnici su se našli Gazde i Zlatni dečki, a Ivanu i Niki Tokiću Kartelu zasmetao je način na koji su Nikša Kaleb i Goran Šprem prolazili među štandovima.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Ivan je priznao da ga je njihov pristup iznenadio. "Iskreno, šokirao sam se. Kao huligani su uletjeli tamo. Zgurali su i ljude koji rade i štandove su pomaknuli", rekao je. Smatrao je da nekoliko sekundi više opreza ne bi bitno utjecalo na njihov rezultat, ali bi pokazalo više obzira prema ljudima na tržnici. "Tih pet sekundi malo pripaziti neće ti donijeti ništa, ali će ti donijeti obraz i moral", dodao je Ivan.

icon-expand Gazde, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL