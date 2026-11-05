Gazde šokirani ponašanjem Zlatnih dečki: 'Žar za pobjedom jači im je od bontona'

Jedan od posljednjih zadataka u 'Asia Expressu' odveo je natjecatelje na tržnicu, gdje su u što kraćem vremenu morali pronaći zadane proizvode i pritom se cjenkati s prodavačima.
U isto vrijeme na tržnici su se našli Gazde i Zlatni dečki, a Ivanu i Niki Tokiću Kartelu zasmetao je način na koji su Nikša Kaleb i Goran Šprem prolazili među štandovima.
Ivan je priznao da ga je njihov pristup iznenadio. "Iskreno, šokirao sam se. Kao huligani su uletjeli tamo. Zgurali su i ljude koji rade i štandove su pomaknuli", rekao je.
Smatrao je da nekoliko sekundi više opreza ne bi bitno utjecalo na njihov rezultat, ali bi pokazalo više obzira prema ljudima na tržnici. "Tih pet sekundi malo pripaziti neće ti donijeti ništa, ali će ti donijeti obraz i moral", dodao je Ivan.
Niko je bio nešto blaži u procjeni te naglasio da zbog toga Zlatne dečke ne smatra lošima, ali je ipak jasno rekao što misli da ih je u tom trenutku ponijelo. "Ne mislim da su oni loši zbog toga, nego da je žar za pobjedom jači od bontona", zaključio je.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.