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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazde spavali kod obožavatelja 'Asia Expressa': Probudio ih i testirao treningom

Gazde su u 'Asia Expressu' prenoćile kod domaćina koji je veliki fan showa, a on ih je odlučio iznenaditi već u rano jutro. Umjesto laganog buđenja, Niku i Ivana dočekao je trening

RTL.hr
06.11.2026 22:30

Gazde su u 'Asia Expressu' prenoćište pronašle kod domaćina koji se pokazao kao pravi fan showa. Upravo zato odlučio im je prirediti i posebno jutarnje iznenađenje.

Umjesto mirnog buđenja, Niku Tokića Kartela i Ivana dočekao je rani trening. Domaćin ih je odlučio razbuditi vježbanjem i pritom vidjeti kako funkcioniraju čim ustanu. "Oni su fanovi 'Asia Expressa'. Baš je bilo zabavno s njima", rekao je Niko.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Ivan je objasnio da je domaćin, čini se, želio ispitati njihovu spremnost već od ranog jutra. "Htio je vidjeti kako mi reagiramo ujutro. Pa nas je išao testirati na neki način", rekao je.

Ipak, u neočekivanom treningu pronašao je i moguću prednost. "Može pomoći, da budemo spremniji nego drugi", dodao je Ivan.

Gazde, Asia Express
Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Gazde su tako nakon noćenja dobile i dodatno zagrijavanje prije nastavka utrke, i to zahvaljujući domaćinu koji očito jako dobro zna što natjecatelje čeka u 'Asia Expressu'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express niko kartelo ivan tokić
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