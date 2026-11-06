Gazde spavali kod obožavatelja 'Asia Expressa': Probudio ih i testirao treningom

Gazde su u 'Asia Expressu' prenoćile kod domaćina koji je veliki fan showa, a on ih je odlučio iznenaditi već u rano jutro. Umjesto laganog buđenja, Niku i Ivana dočekao je trening

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Gazde su u 'Asia Expressu' prenoćište pronašle kod domaćina koji se pokazao kao pravi fan showa. Upravo zato odlučio im je prirediti i posebno jutarnje iznenađenje. Umjesto mirnog buđenja, Niku Tokića Kartela i Ivana dočekao je rani trening. Domaćin ih je odlučio razbuditi vježbanjem i pritom vidjeti kako funkcioniraju čim ustanu. "Oni su fanovi 'Asia Expressa'. Baš je bilo zabavno s njima", rekao je Niko.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Ivan je objasnio da je domaćin, čini se, želio ispitati njihovu spremnost već od ranog jutra. "Htio je vidjeti kako mi reagiramo ujutro. Pa nas je išao testirati na neki način", rekao je. Ipak, u neočekivanom treningu pronašao je i moguću prednost. "Može pomoći, da budemo spremniji nego drugi", dodao je Ivan.

icon-expand Gazde, Asia Express FOTO: RTL