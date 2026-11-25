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Gazde su se našle u nezgodnoj situaciji u 'Asia Expressu' u utrci za imunitet zbog svog prijevoza. "Plivaju nam ruksaci u vodi", komentirao je Niko.

icon-expand icon-close icon-close Ruksaci Gazda, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Bit će zabavno večeras što ćemo obući, Ivane?" pitao je nećaka. On je odgovorio da će moliti nekog za odjeću. Niko je objasnio da je voda bila s druge strane u prikolici auta, no u vožnji je otišla na dio gdje su bili ruksaci.

icon-expand Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Znao sam kad da gas da voda ode iza", istaknuo je Ivan. "Strah me pogledati iza", priznao je Niko. Dodao je kako je rekao nećaku da samo još kiša treba pasti.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL