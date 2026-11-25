Gazde su se našle u nezgodnoj situaciji u 'Asia Expressu' u utrci za imunitet zbog svog prijevoza. "Plivaju nam ruksaci u vodi", komentirao je Niko.
"Bit će zabavno večeras što ćemo obući, Ivane?" pitao je nećaka. On je odgovorio da će moliti nekog za odjeću. Niko je objasnio da je voda bila s druge strane u prikolici auta, no u vožnji je otišla na dio gdje su bili ruksaci.
"Znao sam kad da gas da voda ode iza", istaknuo je Ivan. "Strah me pogledati iza", priznao je Niko. Dodao je kako je rekao nećaku da samo još kiša treba pasti.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.