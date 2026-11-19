Niko i Ivan raspravljali su o kipiću pijevca kojemu je Luciano dao ime Gita Pivac

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Niku i Ivana zaintrigiralo je ime Gita Pivac koje je Luciano dao kipiću pijetla kojeg su dodijelile Gazde njemu i ocu Robertu tijekom izvršavanja zadatka u 'Asia Expressu'. Luciano je objasnio da je to ime dao u čast svojoj baki Giti.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gazde su raspravljale kako im je to neobično ime. "Ne, Brigita. Kužiš. Brigita, skraćeno Gita. Kao moja prijateljica Dragica, ona kaže da je Gica... Bok, Gico, legendo. To je moja kozmetičarka, ima 72, 73", komentirao je Niko.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL