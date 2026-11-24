Katarina je otkrila da preispituje cijeli svoj život tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu'. "Zapravo nam ne ide uopće loše jer smo dovde dogurale, ali teško je to objasniti sebi u svakoj sekundi dana", rekla je Luna.
Katarina je istaknula da Luna uvijek razmišlja pozitivno, a ona negativno. "Ja sam realistična", rekla je.
"Ovo je samo igra", napomenula je Luna. Katarina je ispričala da želi od početka misliti da je to samo igra, ali ne može. "Nekako mi je stalo do svega što se i vidi po mojim reakcijama i po ponašanju", objasnila je. "Ovaj je tjedan najgori od svih definitivno, meni psihički", zaključila je Katarina i otkrila da vjeruje da će ona i Luna ispasti iz showa ovog tjedna.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.