Katarina je otkrila da preispituje cijeli svoj život tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu'. "Zapravo nam ne ide uopće loše jer smo dovde dogurale, ali teško je to objasniti sebi u svakoj sekundi dana", rekla je Luna.

Katarina je istaknula da Luna uvijek razmišlja pozitivno, a ona negativno. "Ja sam realistična", rekla je.