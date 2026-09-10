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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazelama u 'Asia Expressu' nestala omotnica s novcem: 'Nas netko sabotira'

Nestala omotnica s novcem pretvorila je običnu kupnju kruha u pravu malu dramu za Gazele Katarinu i Lunu. No, kada su pomislile da su ostale bez rješenja, u pomoć im je stigla neočekivana valuta – njihova vlastita naljepnica koja je osvojila simpatije ljudi diljem Azije

RTL.hr
10.09.2026 11:00

U drugoj epizodi 'Asia Expressa' Gazele Katarina Mamić i Luna Valas našle su se pred neočekivanim problemom kada su krenule kupiti kruh – omotnica s novcem za zadatak jednostavno je nestala.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Rekonstrukcija dana

Dok su pokušavale shvatiti što se dogodilo, nastala je panika. "Ne, ne, ne, to je nemoguće, cijelo vrijeme smo to držali tu", govorila je Luna, uvjerena da su novac morale negdje imati. Odmah je pozvala Katarinu i pokušala rekonstruirati posljednje trenutke kada su vidjele omotnicu.

"Nemamo novce. U fascikli nema kuverte. Daj pogledaj džepove. Ti si polizala tu kuvertu, točno se sjećam", rekla joj je Luna kroz smijeh i nervozu, a zatim su iznijele svoju sumnju: "Nas je netko sabotirao."

"Mi smo spavale vani", podsjetile su.

luna valas, katarina mamić, asia express
luna valas, katarina mamić, asia express FOTO: RTL

Ipak, rješenje su pronašle na potpuno neočekivan način. Umjesto novca, prodavačice su im odlučile dati kruh u zamjenu za naljepnicu na kojoj su njih dvije – istu onu koju tijekom putovanja poklanjaju ljudima diljem Azije. Taj ih je trenutak posebno iznenadio.

"Nevjerojatno, ljudi to stvarno uzimaju. Trebale smo to na novčanice štampati", zaključila je Luna.

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katarina mamić asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

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