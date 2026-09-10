Gazelama u 'Asia Expressu' nestala omotnica s novcem: 'Nas netko sabotira'

U drugoj epizodi 'Asia Expressa' Gazele Katarina Mamić i Luna Valas našle su se pred neočekivanim problemom kada su krenule kupiti kruh – omotnica s novcem za zadatak jednostavno je nestala.

Dok su pokušavale shvatiti što se dogodilo, nastala je panika. "Ne, ne, ne, to je nemoguće, cijelo vrijeme smo to držali tu", govorila je Luna, uvjerena da su novac morale negdje imati. Odmah je pozvala Katarinu i pokušala rekonstruirati posljednje trenutke kada su vidjele omotnicu.

"Nemamo novce. U fascikli nema kuverte. Daj pogledaj džepove. Ti si polizala tu kuvertu, točno se sjećam", rekla joj je Luna kroz smijeh i nervozu, a zatim su iznijele svoju sumnju: "Nas je netko sabotirao."

"Mi smo spavale vani", podsjetile su.