Gazelama u 'Asia Expressu' nestala omotnica s novcem: 'Nas netko sabotira'

U drugoj epizodi 'Asia Expressa' Gazele Katarina Mamić i Luna Valas našle su se pred neočekivanim problemom kada su krenule kupiti kruh – omotnica s novcem za zadatak jednostavno je nestala.
Rekonstrukcija dana
Dok su pokušavale shvatiti što se dogodilo, nastala je panika. "Ne, ne, ne, to je nemoguće, cijelo vrijeme smo to držali tu", govorila je Luna, uvjerena da su novac morale negdje imati. Odmah je pozvala Katarinu i pokušala rekonstruirati posljednje trenutke kada su vidjele omotnicu.
"Nemamo novce. U fascikli nema kuverte. Daj pogledaj džepove. Ti si polizala tu kuvertu, točno se sjećam", rekla joj je Luna kroz smijeh i nervozu, a zatim su iznijele svoju sumnju: "Nas je netko sabotirao."
"Mi smo spavale vani", podsjetile su.
Ipak, rješenje su pronašle na potpuno neočekivan način. Umjesto novca, prodavačice su im odlučile dati kruh u zamjenu za naljepnicu na kojoj su njih dvije – istu onu koju tijekom putovanja poklanjaju ljudima diljem Azije. Taj ih je trenutak posebno iznenadio.
"Nevjerojatno, ljudi to stvarno uzimaju. Trebale smo to na novčanice štampati", zaključila je Luna.
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