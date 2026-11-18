No prije novih uzbuđenja na putu, ponovno će zaiskriti između Gazela i Gusarica. Naime, jučer su Zlatni dečki postavljali pitanja natjecateljima, a Gazele i Gusarice ostvarile su jednak broj točnih odgovora pa će o pobjedniku odlučiti pripetavanje. U duelima s Gazelama stojimo jako dobro, uvjerljivo vodimo pa vjerujemo da će i ovo proći u našu korist", optimistična je Vesna.
Ipak, Luna će željeti nešto raspraviti s Gusaricama. Ovaj put povod će biti njihova vožnja i, kako ona smatra, nepoštovanje ograničenja brzine. Vozili smo se dosta brzom cestom, limit je bio 80 jer je pala kiša. Međutim, Gusarice su nas prestigle, sigurno su vozile 100. Pretpostavljam da su dobile upozorenje pa su usporile i mi smo ih pretekli, a onda se opet dogodilo isto. Ako su dobile upozorenje i opet to ponovile, mislim da slijedi kazna. Pogotovo nakon jučer, kada su ugrozile sebe i sigurnost svog tima i bile kažnjene i sad mi nije jasno zašto je danas drugačije", objasnit će.
Gusarice, očekivano, neće prešutjeti prozivke. Čudno je da nas tako glasno i arogantno prozivaju s obzirom na to da su one nas prve pretekle. Pratile smo brzinu", uzvratit će Borna.
Razmjena argumenata ubrzo će prerasti u osobne prozivke, a u nastavku neće nedostajati ni zajedljivih komentara. Nekad nije najvažnije imati dug jezik nego malo veću pamet", poručit će Borna, a Luna joj neće ostati dužna. To je baš u skladu s vašim godinama."
Borna će nastaviti u istom tonu. Kod nas ne prolaze njihove smicalice i onda one nemaju što drugo nego lajati", poručit će pa dodati: Gazele su već dosadne sa svojim napadima prema nama, uvijek nađu neki povod."