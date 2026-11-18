Utrka u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' se nastavlja: natjecatelji će u današnjoj epizodi doznati tko je osvojio posljednji amulet vrijedan 1000 eura, a potom slijede kvalifikacije za utrku za imunitet koja pobjedničkom timu osigurava prolazak do predgrađa Bangkoka.

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No prije novih uzbuđenja na putu, ponovno će zaiskriti između Gazela i Gusarica. Naime, jučer su Zlatni dečki postavljali pitanja natjecateljima, a Gazele i Gusarice ostvarile su jednak broj točnih odgovora pa će o pobjedniku odlučiti pripetavanje. U duelima s Gazelama stojimo jako dobro, uvjerljivo vodimo pa vjerujemo da će i ovo proći u našu korist", optimistična je Vesna.

icon-expand icon-close icon-close Gazele i Gusarice. Asia Express FOTO: RTL

Ipak, Luna će željeti nešto raspraviti s Gusaricama. Ovaj put povod će biti njihova vožnja i, kako ona smatra, nepoštovanje ograničenja brzine. Vozili smo se dosta brzom cestom, limit je bio 80 jer je pala kiša. Međutim, Gusarice su nas prestigle, sigurno su vozile 100. Pretpostavljam da su dobile upozorenje pa su usporile i mi smo ih pretekli, a onda se opet dogodilo isto. Ako su dobile upozorenje i opet to ponovile, mislim da slijedi kazna. Pogotovo nakon jučer, kada su ugrozile sebe i sigurnost svog tima i bile kažnjene i sad mi nije jasno zašto je danas drugačije", objasnit će.

icon-expand Katarina, Luna, Borna i Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Gusarice, očekivano, neće prešutjeti prozivke. Čudno je da nas tako glasno i arogantno prozivaju s obzirom na to da su one nas prve pretekle. Pratile smo brzinu", uzvratit će Borna.

icon-expand Timovi, Asia Express FOTO: RTL

Razmjena argumenata ubrzo će prerasti u osobne prozivke, a u nastavku neće nedostajati ni zajedljivih komentara. Nekad nije najvažnije imati dug jezik nego malo veću pamet", poručit će Borna, a Luna joj neće ostati dužna. To je baš u skladu s vašim godinama."

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

Borna će nastaviti u istom tonu. Kod nas ne prolaze njihove smicalice i onda one nemaju što drugo nego lajati", poručit će pa dodati: Gazele su već dosadne sa svojim napadima prema nama, uvijek nađu neki povod."

icon-expand Timovi, Asia Express FOTO: RTL

Hoće li se Gazele i Gusarice nakon novih međusobnih prozivki uspjeti usredotočiti na utrku i tko će izboriti mjesto u utrci za imunitet? Ne propustite doznati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!