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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele i Slavuji opleli po Borni Kotromanić: 'Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju'

Napetosti među ženskim parovima u 'Asia Expressu' sve su veće. Gazele i Slavuji našli su se zajedno u vozilu i otvoreno prokomentirali Bornu Kotromanić, čiji su ih potezi i izjave tijekom utrke poprilično zasmetali

RTL.hr
21.09.2026 22:10

Odnosi među ženskim parovima u 'Asia Expressu' opako su se zaoštrili. Gazele, Katarina Mamić i Luna Valas, te Slavuji, Đana Smajo i njezina majka Meri, našli su se zajedno u istom vozilu pa iskoristili priliku da prokomentiraju Bornu Kotromanić i njezine dosadašnje poteze.

Luna Valas, Gazele, Asia Express
Luna Valas, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Gazele su načule kako je Borna ostalim timovima rekla da smatra da bi upravo one i Slavuji trebali prvi ispasti iz utrke. "Ne mogu vjerovati da je to netko izgovorio", komentirala je Katarina.

Luna se potom prisjetila i ranijeg trenutka kada ih je Borna unazadila za deset minuta, uz obrazloženje da su najzgodnije te da zbog toga imaju prednost pred ostalim kandidatima.

"Vjerojatno vidi druge ženske parove kao prijetnju", zaključila je Luna.

Slavuji, Đana, Meri, Asia Express
Slavuji, Đana, Meri, Asia Express FOTO: RTL

Na Bornine poteze osvrnule su se i Đana i Meri. Podsjetile su kako je upravo Borna odabrala Slavuje kada su parovi međusobno nominirali jedni druge za dodatnu utrku, čime im je dodatno otežala nastavak natjecanja.

"Žena je ženi vuk", kratko je poručila Đana.

Meri je potom objasnila što joj najviše smeta u cijeloj situaciji. "Borna se ne mora postavljati na našu stranu, ali ne možeš donositi zaključke da netko mora izaći zato što je lošija karika ili iz bilo kojeg razloga", rekla je.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

I Borna se kasnije osvrnula na ovu situaciju: "Nikad me ne zanima što netko misli o meni, a bogami najmanje Slavuji", rekla je. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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