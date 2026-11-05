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Asia Express: Zmajeva ruta

Gazele izborile utrku za imunitet, Katarina priznala: 'Najveća sreća je što Gusarice nisu'

Gazele su napokon izborile utrku za imunitet u 'Asia Expressu', a Katarina i Luna nisu skrivale koliko im to znači. Posebno ih je razveselilo što se među kvalificiranima nisu našle Gusarice

RTL.hr
05.11.2026 21:50

U utrku za imunitet u 'Asia Expressu' kvalificirali su se Spartanci, Jokeri i Gazele, a Katarina Mamić i Luna Valas nisu skrivale zadovoljstvo što su napokon dobile priliku boriti se za važnu prednost.

"Napokon. Nismo se dosad imale priliku boriti za imunitet. Zaslužujemo ga i želimo ići u imunitet", rekla je Katarina.

Gazele, Gusarice, Asia Express
Gazele, Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

No ubrzo je otkrila da postoji još jedan razlog zbog kojeg joj je njihov plasman posebno drag. "A najveća sreća nam je što se Gusarice nisu kvalificirale", dodala je, na što se Luna počela smijati.

"Ovu borbu sutra ćemo njima posvetiti", nadovezala se Luna.

Odnos Gazela i Gusarica već je dugo obilježen međusobnim prepucavanjima, a novi uspjeh Gazela nije prošao bez još jedne poruke suparnicama.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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