Gazele izborile utrku za imunitet, Katarina priznala: 'Najveća sreća je što Gusarice nisu'

"Napokon. Nismo se dosad imale priliku boriti za imunitet. Zaslužujemo ga i želimo ići u imunitet", rekla je Katarina.

U utrku za imunitet u 'Asia Expressu' kvalificirali su se Spartanci, Jokeri i Gazele, a Katarina Mamić i Luna Valas nisu skrivale zadovoljstvo što su napokon dobile priliku boriti se za važnu prednost.

No ubrzo je otkrila da postoji još jedan razlog zbog kojeg joj je njihov plasman posebno drag. "A najveća sreća nam je što se Gusarice nisu kvalificirale", dodala je, na što se Luna počela smijati.

"Ovu borbu sutra ćemo njima posvetiti", nadovezala se Luna.

Odnos Gazela i Gusarica već je dugo obilježen međusobnim prepucavanjima, a novi uspjeh Gazela nije prošao bez još jedne poruke suparnicama.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.